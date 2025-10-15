رئيس جمعية الهلال الأحمر: هذه المساعدات تأتي استكمالاً للجهود الإنسانية الكويتية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني

إدخال شاحنتين إضافيتين غداً ليصل إجمالي الشاحنات إلى 17

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي دخول 15 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية الكويتية إلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم"، بالتعاون والتنسيق مع سفارة دولة الكويت لدى القاهرة وجمعية الهلال الأحمر المصري.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية السفير خالد المغامس في تصريح صحافي اليوم الأربعاء، إن دفعات المساعدات الكويتية التي دخلت اليوم تأتي استكمالاً للجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الكويت في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأوضح أنه سيتم غداً الخميس إدخال شاحنتين إضافيتين ليصل إجمالي الشاحنات إلى 17 شاحنة تمثل ما جرى نقلُه من المساعدات الكويتية الغذائية عبر الجسر الجوي الكويتي الثاني إلى جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن إجمالي الرحلات الجوية الكويتية التي وصلت إلى جمهورية مصر العربية ضمن الجسر الجوي الكويتي الثاني بلغ حتى الان 15 رحلة، حملت على متنها نحو 360 طناً من المواد الغذائية الإغاثية.

وأوضح أن المساعدات الغذائية الكويتية ستُوزّع على عشرات الآلاف من الأسر المتضررة داخل قطاع غزة الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن وصول هذه المساعدات يمثل بارقة أمل لسكان القطاع الذين يواجهون ظروفاً إنسانية صعبة نتيجة الحصار ونقص المواد الغذائية الأساسية.

وبيّن المغامس أن هذه المساعدات تأتي في إطار التزام دولة الكويت الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

وأضاف أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي عملت خلال الجسر الجوي الكويتي الثاني بالتعاون مع الجمعيات والمبرّات الخيرية داخل الكويت، وبالتنسيق مع الشركاء الإنسانيين المحليين والدوليين، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مبيناً أن الغذاء في غزة لم يعد مجرد دعم إغاثي، بل أصبح ضرورة لإنقاذ الأرواح في ظل التدهور الإنساني المتفاقم.

وأكد المغامس أن الكويت ستظل، قيادةً وشعباً، حاضرة في كل ميادين العمل الإنساني، وداعمة لمبادئها الراسخة في دعم الأشقاء ومساندة المحتاجين، مشدداً على أن ما تقدمه من مساعدات يعكس رسالتها الحضارية ودورها الكبير في دعم العمل الإنساني.