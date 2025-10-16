ضمن مشاركة الكويت في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن خلال الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر 2025، شارك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح عبدالعزيز المخيزيم في الاجتماع المشترك بين رئيس مجموعة البنك الدولي ومحافظي الدول العربية أجاي بانغا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عددا من القضايا ذات الأولوية للدول العربية أبرزها اعادة الإعمار والتعافي في الدول الخارجة من النزاعات، وتحقيق التوازن في تمويل المناخ بين التكيف والتخفيف بشكل عادل ومتوافق مع أولويات التنمية الوطنية للدول، بالإضافة إلى دعم البنك في دمج التحول الرقمي في استراتيجيات سوق العمل لإعداد القوى العاملة في وظائف المستقبل، ومعالجة الفجوات في البنية التحتية ورأس المال البشري وتحسين بيئة الأعمال.

وفيما يتعلق بسوق العمل، تطرق رئيس مجموعة البنك الدولي ومحافظي الدول العربية أجاي بانغا في كلمته بأن خلال العشر سنوات القادمة سيدخل سوق العمل 1.2 مليار شاب وشابة، مما يتطلب توفير فرص عمل لهم، مؤكدا بأن 90% من فرص العمل تتأتى من القطاع الخاص، مشيرا إلى خمس قطاعات أساسية توفر فرص عمل للشباب تتمثل في البنية التحتية، قطاع الاعمال، الرعاية الصحية الأساسية، السياحة والتصنيع.

كما تطرق الاجتماع إلى اعادة اعمار قطاع غزة وأنه وفقا لتقديرات البنك الدولي بشهر فبراير 2025 تقدر بـ53 مليار دولار، كما أن البنك سيقوم بتحديد المبلغ بشكل أدق من خلال إرسال فرقه المختصة لتقييم وضع القطاع خلال الفترة القادمة، مما يتطلب حشد موارد إضافية بشكل عاجل لإعادة الإعمار.

كما رحب الاجتماع بعودة الجمهورية العربية السورية كعضو فاعل في البنك الدولي بعد تسوية متأخراتها المالية تجاه البنك.

واختتم الاجتماع بتجديد الدعوة إلى تعزيز التنوع والشمول داخل مجموعة البنك الدولي من خلال زيادة تمثيل الكفاءات العربية في مختلف المستويات الوظيفية والقيادية، تأكيدا إلى الدور الفاعل الذي تضطلع به الكفاءات العربية في دعم التنمية العالمية، وإيجاد بدائل مبتكرة لتعزيز موارد البنك الدولي لمواجهة التحديات التي تعيشها المنطقة لعدد من الدول العربية وعلى رأسهم قطاع غزة، سوريا، اليمن، السودان، لبنان.

ويأتي هذا الاجتماع على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، والمنعقدة خلال الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر 2025.