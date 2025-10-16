بلغت جنوب أفريقيا نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم بفوزها على رواندا 3-0 أمس الأول في مبومبيلا ضمن منافسات المجموعة الثالثة لقارة إفريقيا مستغلة خسارة بنين أمام نيجيريا 0-4. ولحقت بها كوت ديفوار والسنغال بفوزهما على كينيا 3-0 وعلى موريتانيا 4-0 تواليا.



وستشارك جنوب أفريقيا للمرة الرابعة في النهائيات بعد أعوام 1998 و2002 و2010 عندما استضافت البطولة.



وفي المباراة الثانية، ضمنت نيجيريا خوض الملحق الإفريقي المؤهل إلى الملحق العالمي بسحقها بنين برباعية نظيفة بفضل ثلاثية من مهاجم غلطة سراي التركي فيكتور اوسيمهن (3 و37 و51) وأضاف لاعب برينتفورد الانجليزي فرانك اونيكا الرابع (90+1).



ودشن حارس غرناطة الاسباني لوكا زيدان نجل أسطورة فرنسا زين الدين زيدان مشواره الدولي مع منتخب الجزائر على افضل وجه خلال فوزه المتأخر على ضيفه الاوغندي 2-1 على ملعب حسين ايت أحمد في تيزي اوزو ضمن المجموعة السابعة. وكان المنتخب الجزائري قد ضمن تأهله إلى النهائيات العالمية للمرة الخامسة في تاريخه منذ الجولة السابقة.



ورفع منتخب «الخضر» رصيده إلى 25 نقطة أمام اوغندا الثانية 18 نقطة. وحقق المنتخب المغربي الذي كان أول منتخب إفريقي يتأهل رسميا للنهائيات، العلامة الكاملة في المجموعة الخامسة بعدما حقق فوزه الثامن في ثماني مباريات وجاء على حساب ضيفه الكونغو 1-0 في ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط.



وقاد لاعب النصر السعودي ساديو ماني منتخب السنغال إلى النهائيات للمرة الثالثة تواليا والرابعة في تاريخه بعد 2002 عندما بلغ ربع النهائي، و2018 و2022 عندما خرج من الدور الثاني، بعدما ساهم بشكل مباشر في الفوز على الموريتاني 4-0 في داكار ضمن المجموعة الثانية. وافتتح لاعب ليفربول الانجليزي وبايرن ميونيخ الألماني السابق التسجيل من ركلة حرة مباشرة مميزة (45).



وأضاف الثاني مع بداية الشوط الثاني (48).



وعزز لاعب ايفرتون الانجليزي إليمان نداي التفوق السنغالي بإضافة الثالث اثر مجهود فردي مميز (65). وبلغت الكونغو الديموقراطية الملحق بعد فوزها على السودان 1-0 بهدف سجله لاعب سبارتاك موسكو الروسي تيو بونغوندا (29). وتصدرت السنغال برصيد 24 نقطة أمام الكونغو الديموقراطية 22 نقطة والسودان ثالثة 13 نقطة.