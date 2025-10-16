تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائيات كأس العالم 2026 رسميا، بعد تفوقه على مضيفه لاتفيا 5-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول على ملعب «داوجافا»، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال. وسجل أهداف منتخب «الأسود الثلاثة» هاري كين هدفين، أنتوني جوردون، تويسيف، وإيزي، ليواصل المنتخب الإنجليزي صدارة المجموعة الحادية عشرة برصيد 18 نقطة، فيما بقي المنتخب اللاتفي بالمركز الرابع برصيد 5 نقاط. وتجاوز قائد منتخب إنجلترا الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة الأسطورة جاري لينيكر، صاحب 17 هدفا، والتي سجلها خلال فترة احترافه مع برشلونة الإسباني بين عامي 1986 و1989.



وفي مواجهة ثانية، حقق منتخب إسبانيا فوزا عريضا على نظيره بلغاريا 4-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب «نويفو خوسيه زوريلا» في بلد الوليد، ضمن التصفيات الأوروبية.



وبفضل هذه الانتصارات الأربعة، عززت إسبانيا صدارتها برصيد 12 نقطة وبفارق 3 نقاط عن تركيا و9 نقاط عن جورجيا، لتقترب خطوة كبيرة من ضمان التأهل الثالث عشر على التوالي إلى نهائيات كأس العالم.



وتمكن المنتخب الإيطالي من الفوز على نظيره منتخب إسرائيل 3-0، وسجل أهداف «الآزوري» ريتيجي في الدقيقتين (2+45) من ركلة جزاء، و(74)، ومانشيني (93)، وتوقفت المباراة لعدة دقائق لإصابة حارس إيطاليا دوناروما.



ليعزز «الآزوري» رصيده بـ 15 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بثلاث نقاط عن النرويج المتصدرة، ومتقدما بستة نقاط على إسرائيل التي تأتي ثالثة، مع مباراة مؤجلة لصالح المنتخب الإيطالي قد تعيد ترتيب الأوراق.



وتعثر المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو بتعادل إيجابي مع المجر (2-2)، ليتأجل تأهل «برازيل أوروبا» إلى مونديال كرة القدم 2026، وسجل هدفي البرتغال نجم النصر السعودي رونالدو، فيما سجل هدفي المجر سالاي وسوبوسلاي. وأصبح رونالدو الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم برصيد 40 هدفا، متفوقا على الغواتيمالي كارلوس رويز الذي كان يتقاسم معه الصدارة بـ 39 هدفا. وفي مواجهات أخرى، تعادل أستونيا مع مولدوفا 1-1، وفاز منتخب صربيا على اندورا 3-1، وايرلندا على أرمينيا 1-0، وتركيا على جورجيا 4-1.