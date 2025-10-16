الدوحة - فريد عبدالباقي



شهدت الكرة الخليجية يوما تاريخيا بتأهل منتخبي قطر والسعودية رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في ختام مشوار التصفيات الآسيوية التي أسفرت عن منافسة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة. وجاء تأهل المنتخب القطري بعد فوزه الثمين على نظيره الإماراتي 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة الدوحة، أول من أمس ضمن الجولة الأخيرة من الملحق الآسيوي.



بهذا الانتصار، رفع المنتخب القطري رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، ليضمن التأهل المباشر إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2022 التي استضافها على أرضه. أما في مدينة جدة، فكان المنتخب السعودي يحتفل هو الآخر ببلوغ المونديال للمرة الثالثة تواليا والسابعة في تاريخه، عقب تعادله مع العراق بدون أهداف في ختام منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي. ورفع «الأخضر» رصيده إلى 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على منافسه العراقي الذي سيخوض الملحق الآسيوي النهائي أمام الإمارات لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي. وجاء تأهل السعودية ليعزز مكانتها كأحد أكثر المنتخبات العربية استمرارية في الوصول إلى النهائيات، بعد مشاركاتها السابقة في نسخ 1994، 1998، 2002، 2006، 2018، و2022. ويعد المنتخب السعودي سابع منتخب عربي يحجز مقعده في المونديال إلى جانب قطر والأردن والمغرب وتونس ومصر والجزائر. وبذلك، تكتمل 8 مقاعد آسيوية في مونديال 2026 لصالح منتخبات اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، أستراليا، الأردن، قطر، والسعودية، فيما يتنافس منتخبا الإمارات والعراق على نصف المقعد المتبقي المؤهل للملحق العالمي، الذي سيشهد مشاركة ستة منتخبات من قارات مختلفة لتحديد آخر المتأهلين إلى النهائيات.



لم يكن تأهلاً سهلاً



من جانبه، قال هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي: أود أن أبارك للجمهور، كنت أتوقع هذا الحضور ولكن كانوا رائعين بشكل أكبر مما نتصور، سالم الدوسري نجم المواجهة نعم، ولكن أيضا الجمهور يستحق الإشادة، كما أود أن أهنئ الوزير ورئيس الاتحاد واللاعبين، لم يكن تأهلا سهلا ولكننا فعلناها. وقال قائد المنتخب السعودي سالم الدوسري: أشكر المدرب على تحمله المسؤولية خلال فترة قصيرة معنا، وكان عمله واضحا، ونجحنا معا.



«حلم الجميع» تحقق



بدوره، أبدى الإسباني خوان لوبيتيغي مدرب منتخب قطر، سعادته بتحقيق «حلم الجميع»، وقال: «صنعنا التاريخ ودخلنا من الباب الكبير وأشكر اللاعبين وسعيد لوجود الجماهير المحبة للمنتخب القطري، حلم الجميع تحقق، وقد تعاملنا مع المباراة بطريقة جيدة، طالبت اللاعبين باستغلال كل الفرص المتاحة». وأشار إلى أنه حصد الكثير من الألقاب على مدار مسيرته كمدرب «لكن هذه التجربة مع قطر جميلة للغاية. علينا الاستمتاع بما حققناه».