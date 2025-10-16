يتقدم السعودي سالم الدوسري قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا لموسم 2024-2025، التي ستمنح اليوم في الرياض ويسعى نجم نادي الهلال لإحرازها للمرة الثانية بعد 2022.



يتنافس الدوسري، مع القطري أكرم عفيف المتوج بالجائزة مرتين والماليزي عارف أيمن حنبي.



وفي حال تتويجه كرابع لاعب يحرز الجائزة مرتين بعد عفيف نفسه (2019،2023) والياباني هيديتوشي ناكاتا (1997،1998) والأوزبكي سيرفر دجيباروف (2008،2011)، ستكون الفرحة مزدوجة بالنسبة للدوسري بعدما قاد بلاده لحسم تأهلها الثالث تواليا إلى كأس العالم بالتعادل السلبي مع العراق أمس الأول في ختام الملحق الآسيوي.



ويقام حفل النسخة التاسعة والعشرين في مركز الملك فهد الثقافي في السعودية التي تستضيف الحدث للمرة الأولى.



وفي حال تتويج الدوسري أو عفيف، ستبقى الجائزة في خزائن اللاعبين العرب من دون انقطاع منذ العام 2014.



وفيما يحصد جائزة أفضل لاعب من يخوض المنافسات داخل قارة آسيا، رشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف في الخارج كل من الإيراني مهدي طارمي، الياباني تاكيفوسا كوبو والكوري الجنوبي لي كانغ-إن.



ويأمل الدوسري (34 عاما) في أن يصبح رابع لاعب يحرز الجائزة مرتين، عقب موسم كان الأفضل تهديفيا في مسيرته، كما تصدر قائمة هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة (10) ليقود الهلال إلى نصف النهائي.



على الصعيد المحلي، سجل 15 هدفا وصنع 15 هدفا آخر، وهو رقم قياسي مشترك في تاريخ الدوري لموسم واحد، رافعا رصيده الإجمالي إلى 59 تمريرة حاسمة كأكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ المسابقة.



ويتنافس مع الدوسري القطري عفيف (28 عاما) المتوج لعامي 2019 و2023 والذي يسعى أن يصبح أول لاعب ينال الجائزة ثلاث مرات.



سجل خمسة أهداف وصنع أربعة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليقود نادي السد إلى الدور ربع النهائي في أفضل إنجاز له منذ نصف نهائي 2019. وعلى الصعيد المحلي، ساهم عفيف بـ 18 هدفا و14 تمريرة حاسمة، ليقود فريقه إلى لقب الدوري القطري الثامن عشر تاريخيا.



وفي أمسية الثلاثاء ضد الإمارات في الجولة الأخيرة من الملحق الآسيوي، مرر عفيف كرتي الهدفين في الفوز 2-1، مساهما في قيادة بلاده إلى النهائيات العالمية لأول مرة عبر التصفيات، بعدما شاركت في النسخة الماضية عام 2022 كمضيفة للبطولة.



أصغر المرشحين هو الجناح عارف أيمن حنبي (23 عاما) الذي نجح في التحول إلى مهاجم موهوب في المواسم الأخيرة، ليصبح أول ماليزي يرشح إلى الجائزة.