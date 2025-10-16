الدوحة ـ فريد عبدالباقي

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر QSL، عن تأجيل مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري القطري للموسم الرياضي 2025-2026، والتي كانت مقررة يومي الجمعة والسبت، لتقام يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، وذلك بمناسبة تأهل المنتخب القطري الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوضحت المؤسسة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة X، أن هذا القرار جاء تقديرا للإنجاز الكبير الذي حققه العنابي، وحرصا على منح اللاعبين فترة كافية للراحة والاستشفاء بعد الجهد الكبير الذي بذلوه خلال مباريات الملحق الآسيوي الحاسم الذي ضمن للمنتخب مقعده في المونديال للمرة الثانية على التوالي.

ويأتي هذا القرار في إطار التنسيق المستمر بين مؤسسة دوري نجوم قطر والاتحاد القطري لكرة القدم، بما يضمن التوازن بين متطلبات الأندية القطرية وبرنامج إعداد المنتخب القطري للمشاركات المقبلة، وعلى رأسها الاستعداد المبكر لخوض منافسات كأس العالم 2026.

كما تقرر إقامة مباريات الجولة الثامنة يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، وأكدت المؤسسة في بيانها أنه تم تعديل جدول المباريات تبعا لهذا القرار، حيث تم تحديث مواعيد الجولة العاشرة من البطولة، لتقام مبارياته أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، مع إعادة ترتيب بعض المواجهات بما يتناسب مع جدول الموسم الحالي دون الإخلال باستمرارية المنافسة وعدالة التوقيت بين الفرق.

وينتظر أن تعلن المؤسسة خلال الأيام المقبلة عن الجدول المحدث لبقية جولات القسم الأول من الدوري، بما في ذلك التعديلات المرتبطة بارتباطات الأندية القطرية في بطولة دوري أبطال آسيا.