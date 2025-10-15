أعرب المفوض العام للكويت في (إكسبو 2025 أوساكا) سالم الوطيان عن الفخر والاعتزاز بفوز جناح الكويت بأربع جوائز عالمية أعلنت عنها مجلة (Exhibitor) الأميركية المتخصصة في صناعة المعارض والمؤتمرات الدولية وذلك تقديرا لتميز الجناح الكويتي في مجالات التصميم والتفاعل والابتكار التكنولوجي.

وأوضح الوطيان في تصريح لـ«كونا» أن الجائزة الأولى التي نالها جناح الكويت ضمن منافسات (Exhibitor Awards) هي المركز الأول لجائزة أفضل عرض قصصي تقديرا لأسلوب السرد الإبداعي وصناعة المحتوى الذي قدم قصة الكويت بأسلوب يجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وأضاف أن الجائزة الثانية هي الجائزة الفخرية لأفضل نشاط تفاعلي عن التجارب التفاعلية المبتكرة التي قدمها الجناح للزوار أما الجائزة الثالثة فهي الجائزة الفخرية لأفضل طاقم عمل تقديرا لتميز الفريق الكويتي في التواصل مع الجمهور وإثراء تجربة الزوار والرابعة هي الجائزة الفخرية لأفضل استخدام للتكنولوجيا عن توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في عرض محتوى الجناح.

وأكد أن هذه الجوائز تمثل اعترافا دوليا بمستوى الإبداع الذي قدمته الكويت في هذا الحدث العالمي وتجسيدا لرؤية الكويت المستقبلية 2035 في مجالات التنمية والتكنولوجيا والثقافة في ظل الدعم المستمر من قبل القيادة السياسية في البلاد والمتابعة المستمرة من قبل وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.

وأشار الوطيان إلى أن مجلة (Exhibitor) تعد من أبرز المراجع العالمية في مجال المعارض والمؤتمرات وتصدر جوائزها منذ أكثر من أربعة عقود في الولايات المتحدة الأميركية إذ تعتبر جوائزها ثاني أهم الجوائز على مستوى العالم بعد جوائز المكتب الدولي للمعارض (BIE) لما تتميز به من معايير دقيقة في التقييم ترتكز على التصميم والابتكار والتجربة التفاعلية والتقنيات المتقدمة.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز يعكس صورة دولة الكويت المشرقة في المحافل الدولية ويؤكد ريادتها في تقديم تجربة ثقافية ومعرفية وإنسانية متكاملة في (إكسبو 2025 أوساكا) مشيدا بجهود جميع فرق العمل التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح.