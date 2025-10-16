

حلّت شركة كامكو إنفست، بأفضل الفرق القانونية الداخلية في الكويت، وذلك بالإصدار الأول لقائمة رواد المستشارين القانونيين بالكويت لعام 2025، الصادرة عن «Legal 500»، حيث يجسد هذا التكريم تميز «كامكو» بمجالات الشؤون القانونية والالتزام، والدور المحوري الذي تؤديه في دعم نمو أعمال الشركة وتعزيز إطار الحوكمة الخاص بها على المستويين الإقليمي والدولي.



وتمــــثل قائمـــــــة رواد المستشارين القانونيين في الكويت لعام 2025 محطة بارزة في مسيرة المجتمع القانوني في الكويت، إذ تعد المرة الأولى التي تصدر فيها مؤسسة «Legal 500» إصدارا مستقلا مخصصا لدولة الكويت، احتفاء بالمستشارين القانونيين العامين والفرق القانونية الداخلية الذين يعيدون تعريف دور القيادة القانونية في المؤسسات.



وبحسب المؤسسة، فإن المكرمين يجسدون المرونة والرؤية الاستباقية والتأثير الذي يتمتع به المتخصصون القانونيون المعاصرون في صياغة الاستراتيجيات المؤسسية، ودفع عجلة الابتكار، والتعامل مع البيئات التنظيمية المعقدة.



وقد تسلم أنور محمود فياض، رئيس تنفيذي لإدارة الشؤون القانونية والالتزام، هذا التكريم تقديرا للإسهام البارز لفريقه في تمكين أهداف الشركة الاستراتيجية من خلال حوكمة قوية، والتزام متين باللوائح التنظيمية، وحلول قانونية عملية.



وبهذه المناسبة، قال فياض، الذي يمتلك أكثر من 25 عاما من الخبرة الإقليمية والدولية في الاستثمارات المصرفية، وإدارة الأصول والقانون التجاري: «يشرفنا أن نكون ضمن أبرز الفرق القانونية في الكويت في قائمة رواد المستشارين القانونيين. يعكس هذا التكريم التزام كامكو إنفست العميق بالنزاهة، والحوكمة، والابتكار، فوظيفتنا القانونية ليست مجرد وسيلة حماية، بل هي عنصر تمكيني استراتيجي، تعمل عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة لضمان أن يكون النمو مبنيا على أساس قوي من التنظيم والأخلاقيات». وأضاف: «يوضح الدور المتطور للمستشارين القانونيين الداخليين في الكويت، كما ينعكس في هذه القائمة المتميزة، كيف أصبحت القيادة القانونية جزءا لا يتجزأ من نجاح الأعمال. في كامكو إنفست، نفخر بمساهمتنا في هذا التحول من خلال مواءمة جهودنا القانونية والامتثال مع رؤية الشركة طويلة الأمد ومع بيئة الاستثمار الديناميكية في المنطقة».



وتحت قيادة فياض، لعب فريق الشؤون القانونية والامتثال في كامكو دورا محوريا بعمليات الدمج والاستحواذ الكبرى، وهيكلة الصناديق الاستثمارية المعقدة، والصفقات العقارية واسعة النطاق في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأوروبا. كما أشرف الفريق على إصدارات دين إقليمية مهمة للمؤسسات المالية، مع ضمان الامتثال الكامل للوائح المتطورة والمعايير الدولية.



ويعزز هذا التكريم من قبل «Legal 500» مكانة كامكو إنفست كمؤسسة مالية موثوقة تلتزم بأعلى معايير الشفافية، والمساءلة، والحوكمة الأخلاقية، وهي ركائز أساسية تواصل تعزيز ثقة المستثمرين وقدرة الشركات على النمو في جميع أنحاء المنطقة.