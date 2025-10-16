بيروت ـ بولين فاضل



على خط عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم، وفي إطار خطة العودة التي كانت أقرتها الحكومة اللبنانية في 16 يونيو الماضي وبدأ تنفيذها في الأول من يوليو، نظمت أمس المديرية العامة للأمن العام عبر مركز المصنع الحدودي مع سورية، المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين، بالتنسيق مع الدولة السورية وبالاشتراك مع المنظمة الدولية لشؤون اللاجئين UNHCR والمنظمة الدولية للهجرة IOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، وكانت نقطة التجمع في المدينة الرياضية في بيروت.



وعلمت «الأنباء» أن عدد العائدين أمس والذين كانوا سجلوا أسماءهم هو 411 سوريا، وتجري حاليا المديرية العامة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR وجهات أخرى إحصاء بالمغادرين. وبحسب معلومات «الأنباء» أيضا من مصادر متابعة للملف، فإن منظمة UNHCR شطبت حتى اليوم من سجلاتها 260 الف سوري.



وحتى نهاية السنة، ستمضي المديرية العامة للأمن العام في إعفاء العائدين، سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين، من أي رسوم وغرامات وتعقبات. ومع وقف تسهيل إجراءات العبور نهاية السنة، لن تعود من خيم للنازحين ولا من إقامة أو وضعية خاصة لهم، لاسيما أن الأجهزة الأمنية قد توقفت فعليا عن تجديد الإقامة لأي نازح.



وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، فإن نحو 300 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ بداية السنة الحالية عبر البرنامج المدعوم من الأمم المتحدة أو من خلال عودة فردية سابقة لانطلاق البرنامج في يوليو الماضي. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد العائدين 400 ألف لاجئ مع نهاية السنة.