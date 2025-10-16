القاهرة - ناهد إمام



أصدر م.شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قرارا لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق تحت ولاية أجهزة تنمية بني مزار الجديدة، والقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، والقرى السياحية، وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.



وشدد م.شريف الشربيني، على مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتا إلى أن هناك تعليمات لرؤساء ومسؤولي أجهزة المدن بذلك وهذه مسؤوليتهم المباشرة.



ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطع أراض الواقعة تحت ولاية جهاز تنمية القرى السياحية بالظهير الصحراوي لمركز مارينا العلمين، والمتمثلة في 7 حالات تشمل بناء أسوار ومبان وصب أسقف بدون ترخيص ودون سند قانوني.