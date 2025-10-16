هاجمت طائرات مسيرة العاصمة السودانية الخرطوم متسببة بوقوع انفجارات، بحسب ما أفاد مصدر عسكري وشهود وكالة فرانس برس.



وأكد المصدر العسكري أن «دفاعاتنا الجوية أسقطت معظم المسيرات» التي هاجمت معسكري ساركاب وخالد بن الوليد في شمال غرب العاصمة.



وأفاد شهود من سكان أم درمان وكالة فرانس برس برؤية مسيرات تحلق في سماء المدينة وسماع أصوات انفجارات عالية.



وتسببت هجمات الطائرات المسيرة على الخرطوم في مقتل عنصرين من «درع السودان»، بحسب ما أعلنت المجموعة المسلحة المتحالفة مع الجيش.



وقال مصدر عسكري لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية «تصدت المضادات الأرضية التابعة للجيش لأكثر من 11 مسيرة انتحارية هاجمت مناطق عسكرية وأحياء سكنية شمالي أم درمان وأقصى شمال مدينة الخرطوم بحري».



وأضاف «تم إسقاط معظم المسيرات.. والأضرار طفيفة».



فيما قال شاهد عيان من شمالي الخرطوم بحري إن القصف طال معسكر (شادول) التابع للاستخبارات العسكرية في منطقة (الكدرو) شمالي مدينة الخرطوم بحري.



وفي مدينة أم درمان، قال شاهد عيان لـ«شينخوا» «تم سماع أصوات انفجارات عنيفة مع تصاعد ألسنة اللهب».



وأضاف «تركز القصف بالمسيرات حول محيط المنطقة العسكرية في جبل سركاب، الواقع شمالي أم درمان».



ورغم استهداف مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع مواقع تابعة للجيش ومنشآت حيوية الشهر الماضي، إلا إن الخرطوم تنعم بالهدوء بشكل عام منذ ان سيطر الجيش عليها في مايو105، وباتت المعارك تتركز في جنوب وغرب البلاد.