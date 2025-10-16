في إطار حرصه الدائم على مكافأة عملائه بما يتناسب مع اهتماماتهم وأنماط حياتهم المتنوعة، أطلق بنك الكويت الوطني حملة حصرية بالتعاون مع «فيزا» تتيح لعملائه إمكانية الفوز بتجربة لا تنسى لحضور مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026TM FIFA، والتي ستقام فعالياتها في المكسيك وكندا والولايات المتحدة.



وتزامنا مع هذه الحملة، أعلن «الوطني» عن إصداره بطاقة 247 كاش باك كأس العالم 2026 FIFA الوطني Visa مسبقة الدفع ذات الإصدار المحدود، المخصصة لمحبي رياضة كرة القدم، احتفالا بفعاليات بطولة كأس العالم 2026 FIFA.



وأصبح بإمكان عملاء البنك الحصول على البطاقة بسهولة ويسر من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، وإضافتها مباشرة إلى المحفظة الإلكترونية واستخدامها فورا، لتمنحهم تجربة مصرفية مميزة.



وتمنح الحملة 12 فائزا، يرافق كل منهم شخص من اختياره، فرصة حضور مباريات البطولة العالمية من خلال 12 باقة حصرية تتضمن: باقة لحضور حفل الافتتاح في المكسيك، وأخرى لحضور المباراة النهائية في نيويورك، إلى جانب باقات لحضور مباراة الدور نصف النهائي، والدور ربع النهائي، ومباريات دور الـ 32.



وتشمل الجوائز، التي سيحصل عليها الفائزون ومرافقوهم تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال، وإقامة في فنادق فاخرة في المكسيك وكندا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى هدايا ترحيبية مميزة مقدمة من «فيزا».

وللتأهل يتعين على العملاء التسجيل عبر الصفحة المخصصة وإنفاق ما لا يقل عن 250 دينارا شهريا باستخدام بطاقات فيزا الوطني الائتمانية أو مسبقة الدفع المؤهلة خلال فترة الحملة، سواء داخل الكويت أو خارجها أو عبر الإنترنت، كل 1 دينار ينفق محليا يمنحك 10 نقاط، وكل 1 دينار ينفق دوليا يمنحك 20 نقطة، وأي بطاقة يتم إصدارها خلال فترة الحملة تمنحك 50 نقطة.

وفي تعليقه على هذه الحملة، قال رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف: في إطار سعي بنك الكويت الوطني الدائم لبناء وتنمية علاقات وطيدة مع عملائه، يحرص البنك على تقديم أفضل المنتجات والخدمات المميزة بأعلى المعايير العالمية بالإضافة إلى العروض الحصرية غير المسبوقة.

وأضاف: باعتبار أن كرة القدم من أكثر الرياضات شعبية في الكويت وعلى مستوى العالم، قمنا بتقديم باقات مميزة تتيح للفائزين ومرافقيهم فرصة حضور مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 FIFA برعاية فيزا، كما وفرنا لعملائنا من محبي كرة القدم بطاقة 247 كاش باك كأس العالم FIFA 2026 الوطني Visa مسبقة الدفع ذات الإصدار المحدود، كي يستمتعوا بتجربة مصرفية استثنائية ذات طابع رياضي عالمي.

ويمكن للعملاء التقدم بطلب الحصول على البطاقة بكل سهولة عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، وإضافتها مباشرة إلى محفظتهم الرقمية للبدء في استخدامها فورا، كما يمكن لحاملي بطاقة 247 كاش باك Visa Platinum الوطني مسبقة الدفع استبدال بطاقتهم ببطاقة 247 كاش باك كأس العالم FIFA 2026 الوطني Visa مسبقة الدفع ذات الإصدار المحدود.

وأوضح أن هذه الحملة تعكس التزام بنك الكويت الوطني بتقديم مكافآت استثنائية مصممة خصوصا لتلبية تطلعات عملائه، مؤكدا أن البنك يحرص على توفير مزايا وعروض حصرية على مدار العام، بما في ذلك خصومات وحملات فريدة لحضور البطولات الدولية.

وبهذه المناسبة، صرح محمد رياض، المدير الإقليمي لشركة Visa في الكويت قائلا: في إطار شراكتها العالمية مع FIFA، تواصل Visa التزامها بتمكين شركائها من البنوك الرائدة، مثل بنك الكويت الوطني، لتقديم تجارب استثنائية لعملائهم.

وتعد بطولة كأس العالم 2026 FIFA احتفالا عالميا يجمع الناس من مختلف أنحاء العالم، ومن خلال هذه الحملة، يمكن لحاملي بطاقات Visa من بنك الكويت الوطني أن يشاركوا في هذه الإثارة.

وبالجمع بين الراحة والأمان والقبول العالمي لبطاقات Visa واللحظات المميزة في واحد من أكثر الأحداث الرياضية شهرة عالميا، تسعى الشركة إلى تحويل المدفوعات اليومية إلى تجارب فريدة ومجزية لحاملي بطاقاتها.