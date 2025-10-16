وصل وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار على رأس وفد اقتصادي من الوزارة إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية تهدف إلى بحث آفاق التعاون الاقتصادي وإعادة بناء الشراكات الدولية في مرحلة ما بعد العقوبات. وقالت قناة «الإخبارية» السورية ان الوزير الشعار استهل زيارته بلقاء موسع مع منتدى الخليج تناول خلاله واقع الاقتصاد السوري وآفاق الانفتاح على الأسواق الإقليمية والعالمية إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج ودور سورية في تحقيق الاستقرار الإقليمي باعتبارها مركزا جغرافيا استراتيجيا يمكن أن يشكل قاعدة لانطلاق التنمية في المنطقة.



وقالت القناة ان الوزير الشعار عقد اجتماعا خاصا ومطولا في معهد الشرق الأوسط بواشنطن بحضور نخبة من أبرز العقول الاقتصادية في الولايات المتحدة من ممثلي البنوك الاستثمارية والشركات الكبرى. وشهد اللقاء «حوارا معمقا استمر لأكثر من ساعتين جرى خلاله بحث سبل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في سورية وبناء نموذج اقتصادي جديد يجعل منها مركزا حيويا يربط الشرق بالغرب والولايات المتحدة الأميركية».