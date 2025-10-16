بعد تجدد المواجهات بين الجارتين، أعلنت باكستان أنها وافقت على وقف لإطلاق النار لمدة 48 ساعة مع أفغانستان، عقب أيام من العنف شهدت مقتل عشرات الأشخاص على جانبي الحدود.



وقالت وزارة الخارجية في بيان «الحكومة الباكستانية ونظام طالبان الأفغانية.. قررا وقفا لإطلاق النار مؤقتا بمدة 48 ساعة». وفي كابول، قالت حكومة طالبان إنها أصدرت الأوامر لجيشها باحترام وقف إطلاق النار مع باكستان على ما أفاد ناطق رسمي. قبلها، سمع دوي انفجارين جديدين في وسط كابول، حسب ما أفادت وكالة «فرانس برس». جاء ذلك، فيما أعلنت إسلام آباد عن تنفيذ «ضربات دقيقة» في كابول، لافتة إلى قصف هدف مهم من طالبان باكستان في العاصمة الأفغانية، بحسب مصادر أمنية باكستانية.



وأوضحت المصادر في بيان مقتضب أن هذه الضربات، التي طالت أيضا ولاية قندهار جنوبا، استهدفت بشكل خاص مواقع لحركة طالبان الأفغانية، بعد تجدد المواجهات الحدودية.



وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد إن صهريج نفط انفجر بالإضافة إلى محول كهربائي، مما تسبب في اندلاع حرائق في العاصمة الأفغانية، حيث جابت سيارات الإسعاف وسط المدينة.



كما أفاد شهود عيان بتصاعد أعمدة من الدخان الأسود، بينما تناثر زجاج المباني التي تأثرت بالانفجارات.



وقبل ذلك، قتل ما لا يقل عن 20 عنصرا من حركة «طالبان» الأفغانية في اشتباكات عنيفة مع القوات الباكستانية في المناطق الحدودية الجبلية شمال غربي باكستان.



وقالت مصادر أمنية باكستانية إن الاشتباكات اندلعت، صباح أمس الأول، في مقاطعة كرم بولاية خيبر بختونخوا، عندما فتحت قوات أفغانية النار على موقع حدودي باكستاني «دون استفزاز»، ما دفع الجيش الباكستاني إلى الرد بقصف مدفعي كثيف دمر عددا من المواقع والدبابات التابعة لقوات طالبان، حسبما أفادت به وكالة «فرانس برس». وذكرت القناة التلفزيونية الرسمية في إسلام آباد أن القوات الباكستانية وجهت «ردا قويا» على الهجوم.



فيما أفاد مسؤولون أمنيون لوكالة «أسوشيتد برس» أن الجيش دمر كذلك منشأة تدريب كبيرة تابعة لحركة طالبان الباكستانية (TTP)، وهي جماعة متمردة تتخذ من الأراضي الأفغانية ملاذا لها.



من جانبها، أفادت حركة طالبان الأفغانية بأن 15 مدنيا قتلوا وأصيب العشرات بجروح في الموجهات التي وقعت قرب سبين بولدك وبأن «اثنين أو ثلاثة» من مقاتليها لقوا حتفهم أيضا. وأفاد الناطق باسم إدارة الإعلام الأفعانية في منطقة سبين بولدك علي محمد حقمال بأن المدنيين قتلوا جراء سقوط قذائف هاون. وأكد عبد الجان باراك، المسؤول في مستشفى منطقة سبين بولدك، لوكالة «فرانس برس» عدد القتلى، مضيفا أن أكثر من 80 امرأة وطفلا أصيبوا بجروح.



من جانبه، اتهم الناطق باسم حكومة طالبان القوات الباكستانية بتنفيذ هجمات جديدة باستخدام أسلحة «خفيفة وثقيلة» في المنطقة.



وأفاد مجاهد في بيان بأن 100 مدني أصيبوا بجروح، مضيفا أن الهدوء عاد إلى المنطقة بعد مقتل جنود باكستانيين والسيطرة على مواقع وضبط أسلحة.