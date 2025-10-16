أعلن قائد وحدة النخبة العسكرية في جيش مدغشقر (كابسات) العقيد مايكل راندريانيرينا أمس عن فترة انتقالية مدتها عامان برئاسته يليها تنظيم انتخابات جديدة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الجيش استيلاءه على السلطة بعد قرار الجمعية الوطنية (البرلمان) عزل الرئيس أندري راجولينا.



وقال راندريانيرينا بصفته قائد «وحدة النخبة» في الجيش في تصريحات عبر الإذاعة الوطنية إنه «خلال عامين كحد أقصى سيتم إجراء استفتاء لوضع دستور جديد تليه انتخابات لإنشاء المؤسسات الجديدة تدريجيا».



وأعلن القادة العسكريون «تعليق عمل مجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية العليا والهيئة الانتخابية وعدة مؤسسات حكومية أخرى» في حين دعت المحكمة الدستورية التي تم تعليق عملها هي الأخرى إلى «إجراء انتخابات خلال 60 يوما واصفة ما حدث بالانقلاب العسكري».



وينص دستور مدغشقر على وجوب إجراء الانتخابات التشريعية بعد 60 يوما على الأقل و90 يوما على الأكثر من إعلان حل الجمعية الوطنية.



وبالمقابل ندد الرئيس راجولينا بهذه الإجراءات، مؤكدا في بيان نشرته الرئاسة على صفحتها على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي أنه «لا يزال في منصبه»، معتبرا أن «ما حدث انقلاب واضح».



وقد أعلن الاتحاد الافريقي تعليق عضوية مدغشقر "بأثر فوري" بسبب هذه التطورات.

وكانت وحدة «كابسات» في الجيش التي أدت عام 2009 دورا رئيسيا في إيصال راجولينا إلى السلطة بانقلاب أعقب حراكا شعبيا قد دعت قبل أيام قوات الأمن إلى «رفض إطلاق النار على المتظاهرين ثم انضمت إلى المحتجين وسط العاصمة».



وتشهد مدغشقر منذ 25 سبتمبر الماضي احتجاجات لشباب «جيل زد» على انقطاع المياه والكهرباء وتحولت لاحقا إلى المطالبة برحيل النظام قبل أن تنضم وحدة «كابسات» إلى المتظاهرين وتعلن سيطرتها على جميع القواعد العسكرية في البلاد.