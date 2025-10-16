بعد عقود من الغموض والتشخيص الخاطئ، حظي نوع من السكري كان مجهولا سابقا بالاعتراف الرسمي تحت مسمى «السكري من النوع الخامس». وهذا الاعتراف يمثل نقطة تحول مهمة في فهم مرض السكري وعلاجه، حيث يقدر أن هذا النوع يصيب ما بين 20 و 25 مليون شخص حول العالم، يتركز معظمهم في مناطق آسيا وأفريقيا.



وما يميز سكري النوع الخامس أنه رغم تشابهه مع الأنواع الأخرى في أعراض ارتفاع السكر في الدم، إلا أن أسبابه تختلف جذريا. فخلافا للنوع الأول الذي ينتج عن هجوم مناعي على البنكرياس، أو النوع الثاني المرتبط بمقاومة الأنسولين، فإن النوع الخامس يرتبط بسوء التغذية المزمن خلال مراحل الطفولة المبكرة، حيث يؤدي نقص التغذية إلى إضعاف دائم في خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين.



وجاءت نقطة التحول مع دراسة «بداية السكري في سن الشباب في إفريقيا جنوب الصحراء» (YODA)، التي نشرتها مجلة «لانسيت»، والتي أعادت الاهتمام بهذه الحالة. وكان فريق الدراسة قد شرع في البداية في التحقيق في النوع الأول من السكري بين نحو 900 شاب بالغ في الكاميرون وأوغندا وجنوب أفريقيا.



ولكن عندما حلل الباحثون عينات الدم، وجدوا أن نحو ثلثي المشاركين يفتقرون إلى المؤشرات المناعية الذاتية الموجودة في النوع الأول من السكري. وكشفت المزيد من الاختبارات أن هؤلاء الأفراد لا يزالون ينتجون كميات صغيرة ولكن قابلة للقياس من الأنسولين، على عكس حالات النوع الأول الكلاسيكية، لكن مستويات الأنسولين لديهم كانت أقل من النطاق الذي يرى عادة في النوع الثاني من السكري. وأشارت هذه النتائج إلى وجود نوع مميز من السكري.



ويحتاج علاج هذا النوع الخامس من السكري إلى عناية خاصة، حيث ان إعطاء الإنسولين - وهو العلاج المعتاد لأنواع السكري الأخرى - قد يكون خطرا إذا لم ترافقه تغذية كافية، وهو ما يعكس التحدي في المناطق الفقيرة التي ينتشر فيها هذا النوع.



