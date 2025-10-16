لن أنسى وقفة سعاد عبدالله وهدى حسين ونور الدليمي معيالجمهور انتقدني بسبب زواجي من ابن صديقتي شيماء علي في السر

الفنانة الخليجية شيخة البدر من الفنانات اللاتي يمتلكن كاريزما خاصة على الشاشة، وحققت من خلال أعمالها التي بلغت 52 عملا منوعا نجاحا ملحوظا.



«الأنباء» التقتها، حيث تحدثت عن مشاريعها الفنية المستقبلية، وعلاقتها بالمسرح، وإجادتها التحدث بأكثر من لهجة، والمواقف التي جمعتها بعدد من الممثلات.



في البداية، قالت شيخة عن أعمالها الجديدة التي سترى النور قريبا: انتهيت من تصوير الجزء الثاني من المسلسل الإماراتي «كائنات» من 13 حلقة ويجمع بين الرعب والأشباح والتشويق في قالب درامي مشوق مليء بالغموض، ومن المتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا بإذن الله عند عرضه نظرا للحبكة المتصاعدة التي عرف بها الجزء الأول من المسلسل، وهو تأليف مروة عبدالقادر الديب، إخراج الأسعد الوسلاتي، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الإمارات الشباب.



وأكملت: يتناول العمل الخرافات القديمة التي لها علاقة بالرعب والتي كنا نسمعها ونحن أطفال وظلت راسخة في عقولنا، وأقدم من خلاله شخصيتين، الأولى «ميمونة»، والثانية «حصة»، لكن لا أستطيع الإفصاح عن تفاصيل أكثر حتى لا أحرق العمل.



وتابعت: الحمد لله تم انضمامي الى أسرة مسلسل «غلط بنات» مع الفنانة إلهام الفضالة، وهو أول عمل لي معها من إنتاجها، حيث سبق أن تعاونا معا من قبل 6 سنوات في أحد المسلسلات، وكلمة حق يجب أن أقولها في حق هذه الفنانة الكبيرة فهي من الشخصيات الراقية جدا واستقبلتني استقبال حلو، وعندما تم ترشيح اسمي أمامها لهذا العمل رحبت فيني، والمسلسل من تأليف جميلة جمعة، وإخراج سائد الهواري، و تدور أحداثه حول 10 شخصيات رئيسية أنا واحدة منهم».



وعن آخر الأعمال التي عرضت لها أخيرا، قالت: مسلسل «أبو البنات» إنتاج «المجموعة الفنية» للمنتج باسم عبدالأمير، وكان عملا رائعا والشخصية التي قدمتها جميلة والجمهور تفاعل معها بشكل لافت، وكلما التقيت واحدة من الجمهور بعد عرض المسلسل كانت تسألني «ليش تزوجتي ابن صديقتك وفي السر بعد؟» يقصدون فهد باسم وشيماء علي، وواصلت: شاركت أيضا بالمسلسل الإماراتي «شغاب» وهو تراثي عرض رمضان الماضي عبر تلفزيون «أبوظبي»، كما عرض لي أيضا مسلسل «مناير وأربع كناين» إنتاج شركة «كتويل» للفنان المنتج عبدالله عبدالرضا، بطولة عدد كبير من الفنانين على رأسهم الفنانة نور الدليمي التي جمعتني معها كيمياء جميلة وأشادت بأدائي، كذلك شاركت في المسلسل السعودي «سكة سفر» مع المخرج أوس الشرقي، وتحدثت خلاله باللهجة النجدية، لدرجة أن المخرج صدم من إجادتي لهذه اللهجة بهذا الشكل، وسبب ذلك يعود لأنني أقمت في السعودية من قبل لمدة 4 أعوام.



وحول علاقتها بالفنانتين سعاد عبدالله وهدى حسين قالت: «أم طلال» من الناس التي وقفت معي عندما فكرت في الاستقرار بالكويت، وأنا أحبها جدا على المستوى الإنساني والفني، وهي التي رشحتني لأشارك معها في آخر أعمالها مسلسل «مجاريح» ضيفة شرف، ونفس الشيء ينطبق على الفنانة هدى حسين التي وقفت معي و«ما قصرت»، وشاركت معها في ٧ مسلسلات والتي دائما تختارني في أعمالها باستثناء آخر عملين لها «الصحبة الحلوة» و«سستر فخرية»، بالإضافة إلى عملها الجديد لشهر رمضان مع الكاتبة هبة مشاري حمادة.



وعن اللهجات التي تجيدها التي قدمتها في أعمالها السابقة بخلاف مسلسل «سكة سفر»، أوضحت: مثلت باللهجة الشامية من خلال المسلسل الإماراتي «وطن عمري»، كما شاركت في أفلام تحدثت فيها باللهجة البدوية الأردنية، وتحدثت باللهجة الشامية أيضا في الفيلم المصري «حملة فرعون» للنجم عمرو سعد، حيث قدمت دور أخت النجمة سوزان نجم الدين.



أما عن قلة تواجدها في الدراما السعودية، فقالت: «إن شاء الله يكون لي نصيب في المشاركة في أعمال سعودية قريبا، خاصة أنني أجيد التحدث باللهجة النجدية كما ذكرت، بالإضافة الى الهجة الحجازية».



وبسؤالها عن عدم وجود نشاط لها على مستوى المسرح، أجابت: أنا بنت المسرح وبدايتي كانت من مسرح الشارقة الحديث، وعملت معهم العديد من المسرحيات وشاركت في مهرجان «أيام الشارقة» وأخذت أكثر من جائزة والحمد لله، كذلك شاركت في مسرحيات تجارية بالإمارات، لكنني توقفت واتجهت إلى الدراما أكثر.