«الحزن بسبب وفاة عزيز قد يرفع احتمالات الإصابة بأزمة قلبية بنسبة ألفين في المئة»
موراي متلمان، البروفيسور الأميركي، يفصح عن أن الحزن الشديد قد يتسبب في ارتفاع فرص الإصابة بأزمات قلبية، فيما يعرف نفسيا باسم: «ظاهرة انكسار القلب».
«الزم الصمت نصف ساعة وسيأتيك حل المشكلة بوضوح»
برايان تراسي، المؤلف الأميركي، يؤكد أن حل أغلب المشاكل التي تصادفنا يبدأ بالتزام الصمت أمامها لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
«إذا أردت تعلم لغة فاختر أكثر 20% من الكلمات الأكثر استخداماً في قاموسها وركز عليها وحدها»
كريس وليامسون، المذيع الأميركي، يقترح توظيف قاعدة 20-80 في تعلم اللغات من خلال التركيز على أكثر الكلمات المستخدمة في قاموس لغة ما، والتي يقول إنها قد تبلغ 20% فقط من قاموس أي لغة، مع استبعاد 80% من الكلمات التي لا تستعمل بشكل شائع.
«نتصرف كما لو كنا نعيش داخل لعبة»
سنوب دوغ، المغني الأميركي، يفصح عن اعتقاده أننا نتصرف كما لو كنا نعيش داخل لعبة فيديو. ويضيف: المهم هل أنت تمسك بجهاز التحكم أم إن الجهاز في يد أحد غيرك؟