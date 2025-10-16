«إذا أردت تعلم لغة فاختر أكثر 20% من الكلمات الأكثر استخداماً في قاموسها وركز عليها وحدها»

كريس وليامسون، المذيع الأميركي، يقترح توظيف قاعدة 20-80 في تعلم اللغات من خلال التركيز على أكثر الكلمات المستخدمة في قاموس لغة ما، والتي يقول إنها قد تبلغ 20% فقط من قاموس أي لغة، مع استبعاد 80% من الكلمات التي لا تستعمل بشكل شائع.