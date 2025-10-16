تمكن مفتشو جمارك بمنفذ العبدلي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة إلى البلاد. وقالت الإدارة العامة للجمارك ان مفتشا اشتبه بمركبة تقودها مقيمة عراقية كانت قادمة إلى الكويت. وخلال إجراءات التفتيش، لاحظ المفتشون وجود مؤشرات تستدعي تحويل المركبة إلى وسائل المساعدة الفنية، حيث تمت الاستعانة بكلاب الأثر التي أعطت إشارة واضحة باتجاه الإطار الاحتياطي (السبير) للمركبة. وبتفتيش الإطار عثر بداخله على 7952 حبة مخدرة من نوع لاريكا كانت مخبأة بطريقة احترافية لإخفائها عن أعين رجال الجمارك.



وقد تم تحرير محضر والتحفظ على المركبة والمتهمة، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الإدارة العامة للجمارك أنها مستمرة في تكثيف جهودها للتصدي لمحاولات التهريب بجميع أشكالها، وتطوير وسائل التفتيش والتعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية البلاد من دخول أي مواد ممنوعة أو مؤثرة على أمن المجتمع.