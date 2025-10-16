قالت وزارة الداخلية ان رجال إدارة مباحث محافظة العاصمة تمكنوا من ضبط شخص نشر مقطع فيديو متداولا لامرأة تحاول فتح باب مركبة أحد الأشخاص في إحدى مناطق محافظة العاصمة.



وذكرت «الداخلية» أن مباحث الروضة استدعت قائد المركبة، وأفاد بأن الواقعة حدثت بالفعل لكنه لا يعرف المرأة، فيما تبين من خلال المتابعة واستخراج كاميرات المراقبة المحيطة، أن المرأة كانت تحاول الركوب في المركبة عن طريق الخطأ لاعتقادها أنها تخص أحد معارفها، كما تم التوصل إلى الشخص الذي كان قد حضر وأخذها من الموقع.



وتبين لاحقا أن ناشر الفيديو قام بتداول المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مرفقا بمعلومات غير صحيحة أدت إلى تضليل المتابعين، دون إبلاغ الجهات المختصة، بقصد تحقيق مكاسب شخصية وزيادة المشاهدات، وقد تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص.