نفذت الإدارة العامة للمرور حملات ميدانية مكثفة أمام المستشفيات بمختلف المحافظات استهدفت المركبات المخالفة لقوانين وآداب المرور.



‏وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، تركزت الحملة على مخالفات ممنوع الوقوف والوقوف العشوائي التي تتسبب في عرقلة حركة السير وإعاقة وصول مركبات الطوارئ إلى المستشفيات، إضافة إلى إزعاج المراجعين وتعطيل حركتهم نتيجة التوقف في المداخل والمخارج والممرات المخصصة لعبورهم، ما يشكل تجاوزا لقانون المرور.



وقالت إنه جرى تحرير عدد من المخالفات، إلى جانب حجز المركبات المخالفة وفقا للمادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، التي تنص على حجز المركبة في حال تسببها في عرقلة حركة السير لمدة لا تتجاوز شهرين، هذا إلى جانب الغرامات المالية التي تتراوح بين 15 و20 دينارا.