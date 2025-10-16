عبدالله قنيص



تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة التزوير والتزييف من ضبط وافد من جنسية عربية قام باستخراج العشرات من عقود الإيجار لوافدين حتى يتمكنوا من إنجاز البطاقات المدنية، فيما كشفت التحريات عن ان المتهم كان يعمل مندوب شركة عقارية وان الشركة أنهت العلاقة معه منذ أكثر من عام لعدم أمانته. وبحسب مصدر أمني، فإن إدارة التزييف والتزوير تلقت معلومات عن وجود بطاقات مدنية لوافدين على عناوين مشتركة، كما تضمنت المعلومات ان الأمر يتعلق بتزوير عقود إيجار وتقديمها لدى استخراج بطاقات مدنية.



وأضاف المصدر: تم استدعاء عدد من الوافدين الذين قدموا عقود إيجار متشابهة، حيث اتفقوا في إفاداتهم على انهم تعرفوا على وافد يعمل مندوب شركة عقارية وانه قدم لكل منهم عقد ايجار مقابل 180 دينارا، وبموجب ذلك يتقدمون الى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.



ومضى المصدر بالقول: بعد عمل التحريات، تبين ان من يقف وراء هذه العقود المزورة وافد وان علاقته بالشركة انتهت منذ أكثر من عام، ولكن على ما يبدو يحتفظ بأختام تعود للشركة. وأردف المصدر: بمزيد من الحريات، تم تحديد مكان تواجد الوافد وضبطه، وتبين انه من مواليد 1982، وبالتحقيق معه اعترف بأن توقفه عن العمل زاد من أعبائه المالية ووجد أن الخروج من أزمته يكون باستغلال عدد كبير من الوافدين في عقود إيجار، ومنذ أشهر قام باستخراج العشرات من عقود الإيجار على الشركة التي كان يعمل بها سابقا، وأقر بأنه كان يتقاضى 180 دينارا مقابل كل عقد إيجار يستخرجه، هذا، وعثر في منزل الوافد على أختام تعود للشركة التي استخرج بها عقود الإيجار.