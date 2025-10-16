نعى نجوم هوليووديون أمس الرسام الأميركي درو ستروزان إثر وفاته في الولايات المتحدة عن 78 عاما، مشيدين بإنجازات الفنان الذي وقع ملصقات أفلام شهيرة، بينها سلسلة «حرب النجوم» و«إنديانا جونز» و«هاري بوتر».



وقال مبتكر سلسلة «حرب النجوم» جورج لوكاس على موقع شركته «لوكاس فيلم» الإلكتروني إن «درو كان فنانا من الطراز الرفيع. وقد جسدت الرسومات التي أنجزها الإثارة والحماس والروح المميزة لكل فيلم من أفلامي».



من «إي. تي» إلى سلسلة «العودة إلى المستقبل»، صمم درو ستروزان ملصقات بعض أنجح أفلام الثمانينيات والتسعينيات، وعرف بأسلوبه الفني القائم على الواقعية الفائقة.



وقد أعلنت عائلته أمس الأول عبر إنستغرام وفاته بعد صراع طويل مع المرض، قائلة إنه «رأى العالم بنظرة وردية» لنشر «صورة أجمل للحياة». وقال ستيفن سبيلبرغ الذي تعاون مع ستروزان في أعمال عدة، في تصريحات أوردتها مجلة فراييتي إن «أحدا لا يرسم مثل درو». وأضاف المخرج الأميركي «حولت ملصقاته العديد من أفلامنا إلى مشاهد ملموسة.. وتعود ذكرى تلك الأفلام وكم كان عمرنا حين شاهدناها، إلى الواجهة فورا بمجرد النظر إلى صوره الأيقونية». وكتب المخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو على شبكة بلو سكاي «العالم فقد رجلا لامعا وناقلا عبقريا وفنانا بارعا. أما أنا فقد فقدت صديقا».



ووفقا لجيم لي، كبير مسؤولي الإبداع في دي سي كوميكس (القائمة على شخصيات كرتونية شهيرة أبرزها سوبرمان وباتمان)، فإن أعمال درو ستروزان «نقلت إنسانية الشخصيات وقوتها ومشاعرها بطريقة لم يسبق لها مثيل».