اعتماد خطة عمل لجنة مديري عموم معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون للفترة 2026-2030



مريم بندق



كشفت مصادر لـ«الأنباء» عن أن ديوان الخدمة المدنية يستعد لتقديم العرض المرئي لخطة التوظيف المركزي أمام مجلس الخدمة المدنية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.

وبينت أنه مع انتهاء الفترة الـ 92 لتسجيل الراغبين في التوظيف الحكومي المركزي مساء بعد غد وقرب استكمال إدخال الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية على النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، فإن الديوان يواصل إنجاز متطلبات استكمال البيانات والإحصاءات المتعلقة بالفرص الوظيفية المتاحة في الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات التي تسري بشأنها أحكام قانون الخدمة المدنية. وشددت المصادر على أنه روعي في إعداد خطة التوظيف المركزي أن تبنى على أسس راسخة من تكافؤ الفرص وتحقيق الـعـدالة فـي عـمـلـيـة الـتـوظيف.

وأوضحت أن العرض سيتضمن استعراض الفرص الوظيفية المتاحة استنادا إلى الاحتياجات التي تضاف بشكل متواصل من قبل الجهات الحكومية إلى أنظمة ديوان الخدمة المدنية المتكاملة والمستمرة حتى نهاية الشهر الجاري، إلى جانب شرح آلية الترشيح لجميع التخصصات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 3 الجاري حتى مساء يوم الجمعة المقبل.



وأضافت انه من المقرر أن يتضمن العرض أبرز ملامح الخطة التنفيذية لمراحل الترشيح القادمة، ومؤشرات العرض والطلب في سوق العمل الحكومي.



هذا، وينتظر أن ينفذ الديوان توصياته النهائية بشأن فترات الترشيح للتوظيف فور اعتماد الخطة من مجلس الخدمة المدنية.



وعلى صعيد متصل، أعلن ديوان الخدمة المدنية أول أمس أنه تمت استضافة الاجتماع



الـ 23 للجنة مديري عموم معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون، وترأس الاجتماع رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان وبمشاركة مديري عـمـوم مـعـاهـد الإدارة العامة بدول المجلس والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون خالد السنيدي.



و‏تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور ذات العلاقة بالتنمية الإدارية، بالإضافة إلى استعراض واعتماد خطة عمل لجنة مديري عموم معاهد الإدارة العامة



2026 - 2030.