

دارين العلي



أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الوزارة اجتمعت وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمس، مع التحالفات العالمية الأربعة المتنافسة على تنفيذ مشروع محطة الخيران لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، بحضور استشاري المشروع.



وقالت المصادر إن الاجتماع هو التمهيدي الأول، حيث تم وبالتنسيق بين الوزارة والهيئة تحديد اليوم الخميس موعدا لزيارة موقع المشروع، لافتة إلى قيام الاستشاري خلال الاجتماع بإعطاء نبذة عن المشروع بشكل عام.



وأضافت المصادر أن «المعنيين بهذا المشروع من وزارة الكهرباء» وهيئة الشراكة، طلبوا من ممثلي التحالفات الأربعة الذين حضروا الاجتماع وعددهم نحو 37 ممثلا للشركات، توجيه أي استفسارات تتعلق بالمشروع كتابيا للرد عليها بشكل رسمي، اختصارا للوقت والجهد، حتى يتسنى للمتنافسين تقديم عطاءاتهم في الموعد المتفق عليه.



وأعربت المصادر عن تفاؤلها بسرعة وتيرة الإجراءات المتعلقة بمشروع محطة الخيران ـ المرحلة الأولى الذي سينتج 1800 ميغاواط و30 مليون غالون إمبراطوري من المياه العذبة، مؤكدة ان مشاركة 4 تحالفات عالمية في هذا المشروع الحيوي تعزز من المنافسة وتصب في الصالح العام.