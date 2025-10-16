اليوسف اجتمع مع سفراء مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي في إطار تعزيز علاقات الصداقة



استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في مكتبه بوزارة الداخلية أمس الأربعاء كلا من سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة سنان المجالي، والقائم بالأعمال بالنيابة في سفارة الجمهورية العربية السورية الشقيقة الوزير المستشار تميم مدني، وسفيرة مملكة ليسوتو الصديقة مانثابيسينج أرسيليا فوهليلي. ورحب النائب الأول بضيوفه، مؤكدا عمق العلاقات التي تربط دولة الكويت بكل من الدول الشقيقة والصديقة، وحرصها على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما في الجوانب الأمنية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة.



وجرى خلال اللقاءات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تطوير التنسيق الثنائي بين الكويت وكل من المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العربية السورية، ومملكة ليسوتو، بما يعكس متانة الروابط القائمة بينهم.



وفي سياق متصل، اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مع سفراء مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي الصديقة لدى البلاد، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين الكويت ودول أميركا اللاتينية والكاريبي.



ورحب الشيخ فهد اليوسف بالسفراء، مؤكدا عمق علاقات الصداقة التي تجمع الكويت بدول أميركا اللاتينية والكاريبي، وحرص وزارة الداخلية على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.



من جانبهم، عبر السفراء عن تقديرهم للنائب الأول على حفاوة الاستقبال، مشيدين باهتمام الكويت بتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، وبما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في توطيد أواصر التعاون بين الجانبين.