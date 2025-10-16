

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية مواصلة الفرق الميدانية لإدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق جولاتها التفتيشية لرصد وإزالة مخالفات لائحتي النظافة وإشغالات الطرق البلدية في المحافظات وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لتطبيق القوانين.



وأوضحت أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير قامت بجولات واسعة على المناطق السكنية، وذلك لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام.



وأسفرت الجولة عن رفع 22 سيارة مهملة وسكراب وقوارب مخالفة وتحرير 24 مخالفة نظافة عامة وإشغالات طرق بالإضافة إلى توجيه 49 ملصقا للإزالة تضمنت سيارات مهملة وحاويات تجارية مخالفة وتبديل 94 حاوية قديمة بجديدة.