

يشارك الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 الجاري.



واستهل وفد الصندوق برئاسة المدير العام بالوكالة وليد شملان البحر لقاءاته مع أحمد شيدي وزير المالية في إثيوبيا، حيث جرى بحث المشاريع الثنائية، وفي مقدمتها مشروع مطار أديس أبابا الذي ساهم الصندوق في تمويله والذي حقق أثرا إيجابيا ملحوظا في تعزيز الربط الجوي الإقليمي والدولي إلى جانب مناقشة مشاريع مستقبلية متوقعة.



كما اجتمع الوفد مع باتريسيا أوجانقولي، المدير التنفيذي لبنك أوغندا للتنمية، لمناقشة أثر قروض الصندوق في أوغندا، خصوصا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة.



وفي لقائه مع وزير المالية في رواندا يوسف مورانغوا، تم التطرق إلى المشاريع القادمة وأولوياتها.



واختتمت الاجتماعات بلقاء ألفريد ميتيلس، وزير المالية في هايتي، حيث نوقشت المنح الحكومية ولاسيما الموجهة إلى قطاع الصحة.