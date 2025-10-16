في إطار الجهود الأمنية الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية أمن البلاد وصون استقرارها، تمكنت الأجهزة الأمنية ممثلة بجهاز أمن الدولة من ضبط شبكة تمويل إرهابي منتمية إلى حزب محظور يستهدف النيل من أمن الكويت وزعزعة نظامها العام.

وقد كشفت التحريات الأمنية الدقيقة عن قيام المتهمين بتهريب الأدوية والأموال إلى خارج البلاد، بغرض دعم وتمويل ذلك الحزب الإرهابي، حيث أسفرت عمليات المتابعة والرصد الميداني المكثفة عن ضبط عدد من المتهمين، والعثور على أدلة ومضبوطات تؤكد تورطهم في أنشطة تمويلية مشبوهة، إضافةً إلى تسهيل عمل إحدى الصيدليات داخل مستشفى خاص في الكويت لخدمة أغراض الحزب.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو تهديد سلامة المجتمع، مشددةً على أنها لن تتهاون مع أي محاولة لدعم أو تمويل الأحزاب أو الجماعات الإرهابية بمختلف صورها، وستتصدى لها بكل قوة وحزم حفاظاً على أمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين.