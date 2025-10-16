

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة وفدا من البنك الدولي، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب، ودعم الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة.



كما تناول اللقاء مبادرات البنك الدولي الهادفة إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية وتعزيز الشمول الاجتماعي والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.



وأكدت الحويلة حرص وزارة الشؤون على الاستفادة من الخبرات الدولية وتبادل التجارب الناجحة في تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية، مشيدة بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الكويت بالبنك الدولي ودوره في دعم المشاريع الاجتماعية والتنموية.