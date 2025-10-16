عزَّز الأميركي تايلور فريتز تفوقه على الألماني ألكسندر زفيريف، بعدما تغلب عليه بمجموعتين دون رد (6ـ3 و6ـ4) مساء الأربعاء ليبلغ نصف نهائي بطولة «Six Kings Slam 2025» للتنس المقامة ضمن فعاليات موسم الرياض، وضرب موعدًا مع الإسباني كارلوس ألكاراز غدا الخميس.

ودخل فريتز المواجهة الافتتاحية للبطولة الاستعراضية بثقة كبيرة بعد موسم ناجح تُوِّج خلاله بلقبين على الأراضي العشبية ووصوله إلى مراحل متقدمة في بطولات «جراند سلام»، في وقت اكتفى فيه زفيريف بلقب واحد وشهد مستواه تراجعًا ملحوظًا.



وعقب اللقاء، أكد فريتز أن مشاركته في حصة تدريبية قوية مع الإيطالي يانيك سينر قبل البطولة ساعدته على دخول الأجواء سريعًا، موضحًا: «لعبت معه الثلاثاء وأعطيته حصة تدريبية قوية للغاية، وكان رائعًا، الفارق بين كارلوس ألكاراز ويانيك هو أن كارلوس لاعب متنوع وسريع، بينما يانيك أكثر ثباتًا، ومن الصعب اللعب ضده في أي أسلوب ومن أي موقع، كما أن إرساله أقوى».



وتحدث النجم الأميركي عن المواجهة المرتقبة أمام ألكاراز في نصف النهائي، مؤكدًا أنها تمنحه دافعًا إضافيًا، وقال: «أنا متحمس دائمًا لمواجهة اللاعبين الكبار.



آخر مباراتين لي أمام ألكاراز كانتا متقاربتين جدًا، حتى أنني تعرضت لإصابة في طوكيو، لكني ألعب جيدًا ضده، وما يثيرني هو اللعب أمام الأفضل لمعرفة أين أقف وما الجوانب التي أحتاج إلى تطويرها».