تأهل الإيطالي يانيك سينر، المصنف الرابع عالميًا، إلى نصف نهائي بطولة «Six Kings Slam 2025» للتنس المقامة ضمن فعاليات موسم الرياض، بعد فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف السابع عالميًا، بمجموعتين دون رد (6ـ2 و6ـ3) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء، على صالة «ANB أرينا».



وفرض سينر سيطرته على مجريات المواجهة منذ بدايتها بفضل إرساله القوي وتبادلاته الدقيقة من الخط الخلفي، ليحسم المجموعة الأولى بنتيجة 6ـ2، وفي المجموعة الثانية واصل نجم التنس الإيطالي تفوقه مستفيدًا من أخطاء منافسه المتكررة، لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 6ـ3.



ويلاقي سينر المصنف الرابع عالميًا في الدور نصف النهائي، الصربي نوفاك ديوكوفيتش غدا الخميس في مواجهة مرتقبة تجمع اثنين من أبرز نجوم اللعبة في البطولة الاستعراضية.

وكان الأميركي تايلور فريتز قد تجاوز الألماني ألكسندر زفيريف في ربع نهائي الأول بمجموعتين دون رد (6ـ3 و6ـ4) ضاربا موعدًا قويا مع الإسباني كارلوس ألكاراز غدا الخميس.