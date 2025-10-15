سلم وزير الصحة د.أحمد العوضي "جائزة الكويت لمكافحة أمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية والسكري" إلى د.نور البوسعيدي من سلطنة عمان ود.ماجد مبرهن من إيران.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد الكويت في أعمال الدورة الـ 72 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية التي انطلقت أعمالها في القاهرة بمشاركة وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء في الإقليم.



وقال الوزير العوضي في كلمته بهذه المناسبة "إن هذه الجائزة التي تحمل اسم الكويت تجسد الإيمان العميق بأن العلم هو أقوى أدوات التنمية وأن البحث هو الطريق الأسمى إلى سلامة الإنسان ورخاء الشعوب".



وأضاف أن "دولة الكويت أرادت أن تكون هذه الجائزة منصة لتكريم العقول المبدعة وتشجيع الجهود البحثية التي تحدث فرقا حقيقيا في حياة الناس وتساهم في بناء أنظمة صحية أكثر عدلا واستدامة وقدرة على التصدي لتحديات الأمراض المزمنة في المنطقة".



وأكد أن "دولة الكويت أولت بقيادة حكيمة ورؤية مستنيرة قضية الصحة العامة مكانة متقدمة ضمن خططها التنموية فجعلت من مكافحة الأمراض غير السارية هدفا وطنيا وأولوية إنسانية تترجمها سياسات وبرامج وطنية شاملة في مجالات الوقاية والتشخيص المبكر والرعاية التخصصية والبحث العلمي".



وأشار د.العوضي الى أن وزارة الصحة الكويتية اتخذت في هذا السياق خطوات استراتيجية لتعزيز أنماط الحياة الصحية وتقليل عوامل الاختطار وبناء قدرات الكوادر الوطنية انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية (كويت 2035).



وقال: "نحتفي اليوم بالعلم والجهد والإنسان في آن واحد" مهنئا د.نور البوسعيدي على إنجازاتها المتميزة في مجال مكافحة أمراض السكري والتي تمثل نموذجا للعطاء العلمي والالتزام الإنساني وكذلك الدكتور ماجد مبرهن على إسهاماته العلمية الرائدة في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية.



وأكد د.العوضي أن هذه الجائزة ليست تكريما للفائزين فحسب بل هي دعوة مفتوحة لكل باحث ومبدع في المنطقة العربية لأن يواصل مسيرته بثقة وإصرار خدمة للإنسان وصحة المجتمعات.



وفي ختام الحفل وجه الشكر والتقدير إلى المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط د.حنان بلخي على قيادتها الواعية وجهودها الدؤوبة في دعم برامج الصحة الإقليمية وإلى الأمانة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية على دورها الفاعل في تعزيز التعاون والشراكة بين دول الإقليم.



كما رفع أسمى عبارات الدعاء والامتنان إلى القيادة الحكيمة لدولة الكويت ممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله على ما يولونه من رعاية ودعم لمسيرة الصحة والتنمية.



وتعد جائزة الكويت لمكافحة السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري جائزة دولية أطلقت عام 2003 بهدف تكريم الافراد والمؤسسات التي تسهم بشكل ملموس في تحسين الصحة العامة من خلال الأبحاث العلمية والبرامج الصحية المبتكرة.



ويشارك بأعمال الدورة الـ 72 وزراء الصحة وكبار المسؤولين في القطاع الصحي من 22 بلدا من بينهم الكويت إضافة إلى ممثلي منظمات اقليمية ودولية معنية بالصحة العامة.