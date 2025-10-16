كرمت مؤسسة عبدالحميد شومان في العاصمة الأردنية عمان الفائزين بجائزتي الباحثين العرب في دورتها الـ43 وأدب الأطفال في دورتها الـ19 لعام 2025، حيث فاز باحثان كويتيان بالجائزة في مجالي علوم المياه والطاقة والغذاء والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية.

وحصد الكويتيان د.بدر العنزي الجائزة عن أبحاثه في ابتكارات وتكنولوجيا كفاءة استخدام المياه بينما فازت د.حنين الغبرا عن بحثها في موضوع دور الإعلام في تصنيع الموافقة.

وشهدت الدورة الحالية فوز 10 باحثين من دول عربية مختلفة حيث حصدت مصر 4 جوائز والأردن 3 جوائز ولبنان جائزة واحدة إلى جانب جائزتي دولة الكويت.

بدورها أعربت د.حنين الغبرا في تصريح لـ "كونا" عن فخرها بالفوز، مشيرة إلى أن بحثها سعى إلى تحليل العلاقة المعقدة بين الإعلام والسلطة وكيفية تشكيل وسائل الإعلام للوعي الجمعي وتوجيهه بطرق غير مباشرة.

وذكرت الغبرا أن الجائزة تقدم لها عدد كبير من الباحثين العرب لما تمثله هذه المؤسسة من أهمية كبيرة على مستوى الوطن العربي وماتقدمه من خدمات وبرامج علمية متنوعة معتبرة أن الفوز يمثل تكريما للباحثين في العلوم الإنسانية في الكويت.

من جانبه قال د.بدر العنزي في تصريح مماثل: إن فوزه يأتي تقديرا لجهود البحث العلمي في تطوير حلول عملية للتحديات المائية التي تواجه المنطقة، مشيرا إلى أن أبحاثه ركزت على ابتكار ممارسات وتقنيات حديثة لتحسين إدارة واستخدام الموارد المائية من خلال تطوير نظم ري ذكية وتطبيقات تكنولوجية تسهم في مراقبة الشبكات المائية ورفع كفاءتها.

وثمن العنزي دعم جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي على دعمهم المستمر مما اثمر عن تحقيق الفوز في الجائزة لهذا العام.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العلمية لجائزة عبدالحميد شومان للباحثين العرب د.لبيب الخضرا أن الجائزة تبوأت مكانة مرموقة في المشهد العلمي العربي وأسهمت في دعم البحث العلمي وتحفيز الباحثين العرب على الابتكار ومواكبة التطور العالمي في مختلف العلوم.

وأوضح د.الخضرا أن الفوز بهذه الجائزة يمثل فرصة للباحثين العرب لإثراء فرصهم المهنية وتحفيزهم على المساهمة في تطوير العلوم التكنولوجية والاجتماعية والإنسانية ومواكبة التقدم التكنولوجي العالمي.

وهنأ الفائزين والفائزات بالحصول على هذه الجائزة المرموقة معربا عن شكره للجان التحكيم لمتخصصة وللأكاديميين أعضاء اللجنة العلمية للجائزة ومؤسسة شومان لإدارتها المهنية ومساهمتها الإثرائية.

وحضر حفل التكريم ممثل سفارة الكويت لدى الأردن المستشار ناصر المطيري.

وتعد جائزة عبدالحميد شومان أول جائزة عربية تعنى بالبحث العلمي وتحتفي بالباحثين العرب أطلقتها مؤسسة عبدالحميد شومان ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية سعيا منها لدعم البحث العلمي وتشجيعه في الوطن العربي والمشاركة في إعداد وإلهام جيل من الباحثين والخبراء والاختصاصيين العرب في الميادين العلمية المختلفة.

وتمنح الجائزة تقديرا لنتاج علمي متميز يؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة المعرفة العلمية والتطبيقية والإسهام في حل المشكلات ذات الأولوية محليا وإقليميا وعالميا ونشر ثقافة البحث العلمي وذلك ضمن ستة حقول أساسية اذ تحدد الهيئة العلمية للجائزة سنويا موضوعين يندرجان تحت كل حقل.