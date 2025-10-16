نجت الحكومة الجديدة برئاسة سيباستان لوكورنو، من مذكرتين لحجب الثقة عنها في البرلمان تقدم بهما كل من «أقصى اليمين» و«اليسار الراديكالي».

وصوت نواب الحزب الاشتراكي ضد المذكرتين، بعدما حصل الحزب سابقا على تعهدات من الحكومة حول مواضيع يعتبرها أساسية، منها: إعلان رئيس الحكومة تعليق العمل بإصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023 والذي يثير سخط فئات واسعة في البلاد.

ويشكل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية والذي مرره من دون تصويت في البرلمان في العام 2023 وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، محور تجاذب سياسي في فرنسا منذ أسابيع.

في المقابل، صوت نواب حزب فرنسا الأبية «يسار راديكالي» والتجمع الوطني «أقصى اليمين» ونواب من الأحزاب البيئية والشيوعية لصالح إسقاط الحكومة، لكن عدد أصواتهم لم يتجاوز الـ 20 وهو العدد المطلوب للإطاحة بالحكومة.

وبعد نجاة حكومة لوكورنو من حجب الثقة، تبدأ الجمعية الوطنية مناقشة الموازنة التي صادق عليها مجلس الوزراء الثلاثاء الفائت.