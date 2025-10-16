عثر علماء أرجنتينيون على عظام متحجرة لأحد أقدم أنواع الديناصورات في العالم في جبال الأنديس، بحسب ما أعلنت وكالة «كونيسيت» للبحوث.

وعثر الفريق المؤلف من علماء تنقيب على هيكل عظمي شبه كامل لهذا الزاحف الصغير طويل العنق والذي يحمل الاسم العلمي «هوايراكورسر جاغوينسيس»، وذلك على ارتفاع 3000 متر في شمال غرب الأرجنتين.

ولفتت «كونيسيت» إلى أن الفريق العلمي عثر على جزء من جمجمة الديناصور وعمود فقري كامل يمتد إلى الذيل وأطراف أمامية وخلفية شبه سليمة.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف الذي نشرت نتائجه مجلة «نيتشر» من شأنه أن يثري البحوث المرتبطة بتطور الأنواع.

وقال أوغستين مارتينيلي، وهو أحد باحثي الفريق مكتشف هذا الهيكل العظمي، إن تقديرات «هوايراكورسور» تشير إلى أنه جاب الأرض منذ ما بين 230 و225 مليون سنة، ما يجعله أحد أقدم الديناصورات في العالم.

وعلى الرغم من أن هذا النوع المكتشف ينتمي إلى سلالة من الديناصورات العاشبة التي تضم عمالقة طويلة العنق، فإن الباحثين لاحظوا أن ديناصور «هويراكورسور جاغوينسيس» بلغ طوله نحو مترين فقط ووزنه نحو 18 كيلوغراما.