



شريف حمدي



واصلت بورصة الكويت نشاطها الايجابي أغلب جلسات الأسبوع، لتستمر في تحقيق ارقام ايجابية على مستوى المؤشرات والمتغيرات على حد سواء، مدفوعة بعودة الزخم الشرائي على الاسهم القيادية بالسوق الأول بعد فترة من التركيز على الاسهم المتوسطة والصغيرة.



وتأتي عمليات الشراء على الاسهم الكبيرة مبررة بعد تراجعات لمؤشر السوق الأول دامت لـ 3 أسابيع متتالية، ما يعني أن الأسعار تراجعت لمستويات مشجعة على الشراء، وسط توقعات بمزيد من الاقبال على هذه النوعية من الأسهم لما تحظى به من مقومات جذب عديدة، أهمها انها تتمتع بثقة جميع المستثمرين، سواء اصحاب الفكر الاستثماري المؤسسي او حتى المضاربين باحترافية.



كما ان هذه الأسهم تتمتع باستقرار مالي وقدرة على تحقيق نمو على مستوى الأرباح، فضلا عن انها تمتلك سجلا تاريخيا منتظما من التوزيعات، ومن ثم فإن هذه العوامل تعزز توقعات عودة الإقبال على الاسهم القيادية، خاصة ان العام المالي الحالي لم يعد يتبقى منه الكثير من جلسات التداول.



ومع الحالة المعنوية المرتفعة للمتعاملين بسوق الاسهم الكويتي والتي تتجلى في زيادة عمليات الشراء وضخ السيولة بشكل لافت، استكملت القيمة السوقية تحقيق المكاسب بإجمالي بلغ 786 مليون دينار مع نهاية تعاملات الاسبوع بنسبة ارتفاع 0.9% ليصل إجمالي القيمة إلى 52.99 مليار دينار ارتفاعا من 52.51 مليار دينار الاسبوع الماضي، اي ان القيمة باتت على مشارف بلوغ مستوى الـ 53 مليار دينار للمرة الثانية بعد ان تخطت هذا المستوى في 23 سبتمبر الماضي.



وسجلت جلسة الاثنين اعلى مكاسب بـ 380 مليون دينار، وحافظت البورصة على نسق المكاسب بـ 111 مليون دينار في جلسة الثلاثاء، وكذلك في جلسة ختام الأسبوع أمس الخميس بـ 117 مليون دينار، فيما جنحت للخسائر في افتتاح الاسبوع بـ 23 مليون دينار، وفي جلسة الاربعاء بـ 98 مليون دينار، لتنهي تعاملات الاسبوع على مكاسب.



وعلى مستوى السيولة، مازالت التدفقات القياسية مستمرة وذلك بإجمالي اسبوعي بلغ 786 مليون دينار بمتوسط يومي استقر عند 157 مليون دينار، وهي ذات السيولة الأسبوع الماضي، ما يشير إلى حفاظ البورصة على معدل التدفقات المرتفع، الذي يعكس ثقة عالية من المستثمرين ويقلل من فجوة الأسعار بين الشراء والبيع، كما ان السيولة المرتفعة التي تتدفق على سوق الأسهم تقلل من احتمالية تقلبات الأسعار الحادة. ولوحظ تمركز السيولة الأسبوعية حول أسهم «جي اف اتش» و«ايفا» و«عقارات كويت» و«الأولى» إلى جانب الأسهم القيادية مثل بيت التمويل والوطني. وتراجعت احجام التداول بنهاية تعاملات الأسبوع، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 3.954 مليارات سهم انخفاضا من 4.754 مليارات سهم الأسبوع الماضي، ورغم التراجع بنسبة 17% تقريبا، إلا ان احجام التداول ايضا تحافظ على مستويات قياسية تدل على ارتفاع في اعداد المتداولين وهو ما تسجله بيانات البورصة الرسمية على مستوى الحسابات النشطة التي تشهد ارتفاعات ملحوظة في الفترات الأخيرة.



وعلى مستوى المؤشرات، تباين الاداء بنهاية تعاملات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.2% بمكاسب 111 نقطة ليصل إلى 9412 نقطة مقارنة مع 9301 نقطة الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2% بخسائر 14 نقطة فقط ليصل المؤشر إلى 7414 نقطة مقارنة مع 8428 نقطة الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.9% بإضافة 82 نقطة ليصل إلى 8862 نقطة ارتفاعا من 8780 نقطة الأسبوع الماضي.



في سياق آخر، اظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البورصة، ان قيمة ملكيات الاجانب بالأسهم القيادية المدرجة بالسوق الأول حافظت على بقائها اعلى مستوى 7 مليارات دينار بإجمالي 7.017 مليارات دينار وذلك بتاريخ 15 الجاري، وكان لافتا ارتفاع نسب التملك في 7 أسهم، وتقليصها في 13 سهما، واستقرار النسب في 13 سهما.