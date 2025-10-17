

القاهرة - محمد سامي



عقب انقضاء الأجندة الدولية، تعود الجماهير المصرية لمتابعة فرقها في مختلف المنافسات محليا وأفريقيا، إذ يستهل ثلاثي القمة بجدول ترتيب الدوري المصري مشوارهم القاري اليوم وغدا، فيما تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ 11 للدوري الممتاز.



البداية بالمصري البورسعيدي الذي يخوض اليوم مباراة صعبة من العيار الثقيل ضد مضيفه الاتحاد الليبي على أرضية ملعب طرابلس الدولي في الـ 8 مساء بتوقيت الكويت في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يأمل الفريق بقيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي في تحقيق نتيجة إيجابية تسهل المهمة في لقاء العودة.



وفي المسابقة ذاتها، يلعب الزمالك ضد مضيفه ديكيداها بطل الصومال في الـ 6 مساء غد السبت في ذهاب دور الـ 32 للبطولة نفسها، وذلك على ستاد القاهرة الدولي.



وقد أعلن الجهاز الطبي للزمالك غياب الرباعي عدي الدباغ، آدم كايد، محمد شحاتة وناصر منسي بسبب عدم الجاهزية طبيا وقرر استمرارهم في برامج التأهيل.



من ناحية أخرى، يظهر المدير الفني الجديد للأهلي الدنماركي يس ثوروب لأول مرة رسميا على الخطوط الفنية غدا، عندما يقود «الأحمر» ضد إيغل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا في الـ 4 عصرا في مستهل مشواره لاستعادة لقب بطولته المفضلة والتي نجح منافسه محليا فريق بيراميدز في اقتناص نسختها الأخيرة للمرة الأولى في تاريخه والذي أهله لمواجهه نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية مساء غد السبت على لقب كأس السوبر الأفريقي وذلك على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة في الـ 8 مساء بتوقيت الكويت.

وتمثل المباراة تحديا جديدا للسماوي ليضيف إنجازا جديدا إلى سجله القاري، والذي به ينضم لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك اللذين سبق لهما التتويج باللقب. وقد أعلن بيراميدز رسميا عن أن الثنائي رمضان صبحي وأسامة جلال لن يكونا جاهزين للمباراة، حيث أوصى الجهاز الطبي بسفرهما إلى ألمانيا لإجراء فحوصات دقيقة وتلقي العلاج اللازم.

محليا، تستأنف منافسات الدوري المصري الممتاز اليوم الجمعة بثلاث مواجهات أولها في الـ 5 مساء بين وادي دجلة ومودرن سبورت على ملعب السلام، ثم المقاولون العرب ضد إنبي، وغزل المحلة ضد كهرباء الإسماعيلية في الـ 8 مساء. وفي مباريات السبت، يستضيف الجونة البنك الأهلي، ويحل حرس الحدود ضيفا على الإسماعيلي.