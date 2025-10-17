

تعود عجلة الدوري السعودي للدوران من جديد بانطلاق الجولة الخامسة بمجموعة من اللقاءات المهمة، حيث يسعى الاتحاد إلى استعادة توازنه عندما يحل ضيفا على الفيحاء سابع الترتيب بـ 7 نقاط اليوم.



الاتحاد حامل اللقب تراجع إلى المركز الثالث بـ 9 نقاط من 3 انتصارات قبل أن يخسر مباراته الرابعة أمام النصر، وهو ما تسبب في الإطاحة بمدربه الفرنسي لوران بلان والتعاقد مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو الذي يسعى بدوره إلى بداية جيدة، لكنه قد يدخل المباراة بغياب الحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش بسبب الإصابة التي تعرض أثناء مشاركته مع منتخب بلاده.



من جانبه، يسعى الأهلي لاستعاده نتائجه الجيدة التي تراجعت بشكل ملحوظ منذ التتويج بلقب دوري أبطال آسيا ثم السوبر السعودي في مواجهة الشباب اليوم على ملعب الإنماء في جدة، حيث ستكون مشاركة الحارس السنغالي إدوارد ميندي والمدافع البرازيلي روجير إيبانيس محل شك بسبب الإصابة. وأشار المدرب الألماني ماتياس ياسله إلى أن مباريات الأهلي والشباب دائما ما تحمل طابعا خاصا من الندية والتاريخ، مشددا على أن فريقه يستعد للمواجهة رغم ضيق الوقت بين المباريات.



من جانبه، قال مدرب الشباب الإسباني إيمانول ألغاوسيل «استفدنا بصورة كبيرة من فترة التوقف الدولي بعدما انضمام لاعبين متأخرين، لكن قضينا وقتا طويلا في التدريبات».



بدوره، يتطلع النصر المتصدر إلى تحقيق فوزه المحلي الخامس تواليا حين يستضيف الفتح غدا السبت، حيث يعيش «العالمي» أفضل أيامه بتحقيقه 7 انتصارات متتالية ضمن مختلف المسابقات، مسجلا 25 هدفا بقيادة نجميه البرتغاليين رونالدو وجواو فيليكس، في حين لم يتلق مرماه سوى هدف وحيد في فوز كاسح على الرياض 5-1 ضمن المرحلة الثالثة.



ويدخل فريق المدرب البرتغالي جورجي جيزوس المباراة بصفوف مكتملة، إذ يعود إلى صفوفه المتألق رونالدو الذي سجل ثنائية في تعادل منتخب بلاده مع المجر 2-2 ضمن تصفيات كأس العالم 2026، أما الفتح فلم تكن بدايته في الدوري مرضية، حيث خسر 3 مباريات وتعادل في واحدة، ورغم صعوبة مهمته، إلا أنه يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية رغم افتقاد حارسه الإسباني فيرناندو باتشيكو بداعي الإيقاف، وبنسبة كبيرة لاعبه الجزائري سفيان بن دبكة بسبب الإصابة.



بدوره، يحل الهلال السادس ـ الذي تعثر الهلال مرتين هذا الموسم بتعادله مع القادسية والأهلي ـ ضيفا ثقيلا على الاتفاق ثامن الترتيب غدا، حيث لن يفرط مدربه الإيطالي سيموني إينزاغي بفوز ضروري لمطاردة المتصدر، فيما استعاد الاتفاق مهاجمه الفرنسي موسى ديمبيلي بعد تعافيه من الإصابة.