بيروت ـ عامر زين الدين



أخذت القوى السياسية والحزبية، المتواجدة في دائرة جبل لبنان الرابعة وتحديدا في قضاءي الشوف وعاليه، علما بالمواقف الرسمية التي أعلنها أركان السلطة، بما في ذلك إعلان وزارة الداخلية والبلديات عن جهوزيتها واستعدادها لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها خلال شهر مايو2026.



وعليه، بدأت «الماكينات» الانتخابية للقوى المعنية تتحرك ببطء، عدا الخرقين اللذين حصلا على هذا الصعيد، أولهما الزيارة التي قام بها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل إلى دائرة جبل لبنان الرابعة، برفقة مسؤولين في الحزب «التقدمي الاشتراكي»، بعيدا من الصخب الإعلامي الذي رافق زياراته في الشوف أو حتى في عاليه، وان كان اللافت في القضاء الثاني زيارة لإحدى «الخلوات» الدرزية ولقائه مشايخ في بدغان (جرد عاليه).



اما الخرق الثاني، فهو تعيين رئيس الحزب الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط رئيسا جديدا للجنة المركزية للانتخابات النيابية، بالتزامن مع تعيينات حزبية جديدة على مستوى المفوضين، غلب عليها الطابع الشبابي للجيل الجديد. مع الإشارة إلى عدم البحث بموضوع أسماء المرشحين لدى «الاشتراكي» وسائر القوى الاخرى، باستثناء المعلن منها.



ويأتي جواب القوى الحزبية على سؤال «الأنباء» عن طبيعة خوض الاستحقاق وشكل التحالفات للمرحلة المقبلة، متشابها في مضمونه، وهو انه من المبكر الحديث عن تلك الخريطة والمسار السياسي.



وتبعا لمصادر معنية، فإن القوى الفاعلة في الجبل ستحاول منذ الآن ان تستجمع قواها وامكانياتها للسير في اللوائح معا، انطلاقا من النتائج التي أفضت اليها الانتخابات السابقة من حيث الاحجام الانتخابية التي أفرزتها الصناديق، بمعزل عن وجود إمكانية للتبادل في نوعية المقاعد المرتبطة بتمثيل الطوائف في الدائرة، وتحديدا على المستوى المسيحي، مع استثناء «المجتمع التغييري» وحزب «التوحيد العربي» برئاسة الوزير السابق وئام وهاب من «التنسيق الانتخابي» المرجح حصوله.



ولم تكن زيارة باسيل الأخيرة إلى الجبل، سوى مؤشر واضح برأي المتابعين بهذا الصدد، وعد ذلك خطوة أولى على صعيد هذا التنسيق الانتخابي، وهي العبارة المفضلة راهنا، وليس التحالف نظرا إلى طبيعة القانون الانتخابي الموجود، واحتمال انقسام المرشحين في إطار التنسيق المحتمل إلى لائحتين أمر وارد في هكذا حال.



توازيا، ثمة شبه إعلان عن تنسيق بين الزعامتين الجنبلاطية والإرسلانية، بعدما سرت معلومات مفادها الوصول إلى اتفاق اولي على مقعدين درزيين لصالح ارسلان، الاول في عاليه يترشح عليه نجله مجيد على أحد المقعدين (فاز بهما في دورة 2022 أكرم شهيب «اشتراكي» ومارك ضو «تغييري»)، والثاني في قضاء حاصبيا من المرجح ترشيح قريبه الوزير السابق مروان خير الدين كما حصل المرة الماضية، (فاز به النائب فراس حمدان «تغييري»).



ولضرورات التنسيق، ستتمحور النقاشات وتتكثف الجهود حول إيجاد الصيغة الأمثل، التي من شأنها توحيد الصفوف ولا تتسبب بإضعاف الجبهة الانتخابية، بعدما ولت بنظر القيادات السياسية والجميع مرحلة «المحادل الانتخابية»، فبوجود النسبية والصوت التفضيلي. فيما التراجع الملموس للأحزاب والتيارات عموما، برز بنتيجة الخيارات السياسية في مقاربة التطورات التي حصلت خلال الفترة المنصرمة، كمثل احداث السويداء على المستوى الدرزي، والانكفاء «المستقبلي» وتأثير ذلك على الساحة السنية، وخروج «التيار الوطني الحر» من السلطة.



بالنسبة إلى «المجتمع المدني» أو «التغييري» فشأنه في الدائرة كما سائر المناطق، لناحية تراجع الحماة الانتخابية وخصوصا من جيل الشباب عما كانت عليه في المرحلة الماضية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب، بعد اهتزاز تحالفاته السابقة وخاصة على صعيد محور ما كان يعرف بـ «8 مارس»، وتاليا إعلان انسحابه الباكر من السباق الانتخابي وترشيح نجله هادي. وثمة تسريبات إعلامية عن خيوط اتصالات بينه وبين التغيريين.



يذكر ان دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف وعاليه، 13 مقعدا نيابيا: 2 سنة، 4 دروز، 5 ماروني، 1 روم كاثوليك، 1 روم أرثوذكس)، حصدت لائحة «الشراكة والإرادة» التي تضم تحالف «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» في دورة 2022 سبعة مقاعد، وهم: تيمور جنبلاط، جورج عدوان، مروان حمادة، بلال عبدالله، أكرم شهيب، راجي السعد، ونزيه متى. في حين حصلت لائحة «الجبل» التي تحالف فيها «التيار الوطني الحر» ورئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» طلال أرسلان ورئيس «حزب التوحيد العربي» وئام وهاب على 3 مقاعد، فاز بها مرشحو التيار سيزار أبي خليل وفريد البستاني وغسان عطا الله.



أما لائحة «توحدنا للتغيير» التي تمثل المجموعات المدنية فقد فازت بـ 3 مقاعد لمصلحة نجاة عون وحليمة القعقور ومارك ضو.