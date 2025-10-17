غارات اسرائيلية وحزام ناري عنيف على جنوب لبنان

دان الرئيس اللبناني العماد جوزف عون الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت ليل الجمعة بلدات عدة في الجنوب وطالت منشآت مدنية، معتبراً "أن العدوان الإسرائيلي المتكرّر يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة".



وقال: " هذا السلوك التصعيدي يُشكّل خرقا جسيمًا للقرار 1701 وللاتفاق على وقف الأعمال العدائية عام 2024، ويؤكد أن إسرائيل تواصل انتهاك التزاماتها الدولية واستخدام القوة خارج أي إطار شرعي أو تفويض دولي ما يفرض موقفاً دولياً يضع حداً لهذه الانتهاكات المدانة".



وكانت إسرائيل وجهت اعتداءاتها مساء الجمعة في اتجاه البقاع والجنوب حيث شن الجيش الإسرائيلي غارتين على بلدة شمسطار البقاعية في بعلبك استهدفتا منزلين كان سبق أن تم استهدافهما، ما أدى إلى سقوط 6 جرحى وفق حصيلة اولية اعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.



وجنوبا، سجلت غارة من مسيرة إسرائيلية على حرج الدبشة في أطراف بلدة كفرتبنيت، إلى عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة عند أطراف الخيام.



كما استهدف الطيران الاسرائيلي المسير الطريق بين بلدتي الشرقية وكوثرية السياد.



وفي بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن «الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله استخدمت لتخزين وسائل قتالية في منطقتي البقاع وجنوب لبنان».



وقال المتحدث الإسرائيلي إن «حزب الله يواصل محاولات اعادة اعمار بنى تحتية في انحاء لبنان بما يشكل خرقا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان».



وفي وقت لاحق، لفّ حزام ناري بلدات عدة في الجنوب بعدما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متتالية على المنطقة.