اختتم مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية أمس الخميس برنامجه التدريبي «تدريب المدربين» الذي انطلق الأحد الماضي بمشاركة عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية (كونا).



وتضمن البرنامج الذي قدمه مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة السابق الكابتن منذر الكندري مجموعة من المحاور المتعلقة بمفهوم التدريب وأهدافه والتمييز بين التدريب والتعليم إضافة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية وتصميم الحقائب التدريبية واستخدام الأساليب والوسائل المناسبة في العملية التدريبية.



كما تناول البرنامج عددا من الاستراتيجيات والنماذج الحديثة في التدريب فضلا عن مهارات الاتصال الفاعل وإدارة المواقف التدريبية والتعامل مع أنماط المتدربين المختلفة وذلك بأسلوب يجمع بين التطبيق العملي والإطار النظري.



وأكد مقدم البرنامج منذر الكندري في تصريح لـ«كونا» أهمية هذا النوع من البرامج التدريبية في تطوير الكوادر الإعلامية وتأهيلهم ليكونوا مدربين أكفاء قادرين على نقل خبراتهم ومعارفهم إلى المتدربين القادمين كل في تخصصه ومجاله.



وأضاف أن الاستثمار في التدريب استثمار في الإنسان، مشددا على ضرورة تمكين المدربين من أدوات وأساليب التدريب الحديثة حتى يتمكنوا من أداء دورهم في نقل المعرفة إلى المتدربين في مجالات متنوعة تسهم في دعم مسيرة العمل الإعلامي وتطوير الأداء المهني في المؤسسات.



ويعتبر مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية وقدم مئات برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني.