

الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة محمد سعد المغيصيب، عن دراسة الاتحاد لإطلاق نسخة مستقبلية من بطولة كأس السوبر بطابع خليجي مشترك تجمع بين أندية قطر والكويت، ضمن جهود تطوير اللعبة وتعزيز المنافسة الإقليمية، جاء ذلك في تصريح خاص لـ «الأنباء»، مضيفا أن ذلك يأتي ضمن الخطط القطرية للترويج لبطولة كأس العالم لكرة السلة 2027، والتي ستقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الفترة بين 27 أغسطس و12 سبتمبر 2027، وستكون هذه ثالث نسخة على التوالي التي تقام في آسيا بعد بطولة 2019 في الصين ونسخة 2023 في الفلبين واليابان وإندونيسيا.



وقال إن الاتحاد القطري يدرس توسيع السوبر ليشمل أندية سعودية وإماراتية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنافس الخليجي وتبادل الخبرات بين الأندية. وأكد المغيصيب أن هذه المبادرات تهدف إلى رفع مستوى كرة السلة في المنطقة، وتعزيز مكانة دولة قطر كلاعب رئيسي في المشهد الرياضي العالمي، خاصة مع اقتراب استضافة كأس العالم للعبة في عام 2027.