

تقام غدا السبت 7 مباريات ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقي نوتنغهام فوريست مع تشلسي، وبرايتون مع نيوكاسل يونايتد، وبيرنلي مع ليدز يونايتد، وكريستال بالاس مع بورنموث، ومان سيتي مع إيفرتون، وسندرلاند مع ولفرهامبتون، فيما يستضيف فولام على ملعبه أرسنال متصدر الترتيب.



ويسعى أرسنال (16 نقطة) للتمسك بصدارة ترتيب «البريمييرليغ» وسط مطاردة قوية من مختلف الفرق القريبة من المقدمة.



أسبانيا



يتطلع برشلونة للعودة لطريق الانتصارات عندما يستضيف جيرونا غدا السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وكان «البارسا» تلقى هزيمة كبيرة قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة أمام إشبيلية 1-4، وهي الخسارة التي أبعدت الفريق عن صدارة جدول الترتيب، حيث تراجع للمركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين خلف ريال مدريد المتصدر.



وتفتتح مباريات المرحلة اليوم الجمعة عندما يلتقي ريال أوفييدو مع ضيفه إسبانيول.



وتستكمل المباريات غدا، حيث يلعب إشبيلية مع مايوركا، وفياريال مع ريال بيتيس، وأتلتيكو مدريد مع أوساسونا.



إيطاليا



تتجه الأنظار غدا السبت صوب الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، والذي سيحتضن لقاء القمة بين روما وضيفه إنتر في قمة مباريات المرحلة السابعة من الدوري المحلي.



ويلعب غدا أيضا ليتشي مع ساسوولو، وبيسا مع هيلاس فيرونا، وتورينو مع نابولي.



ويتشارك نابولي وروما في صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة لكل منهما، فيما يأتي ميلان ثالثا (13 نقطة)، ثم إنتر ويوفنتوس بـ 12 نقطة لكل منهما.



ألمانيا



يخوض بايرن ميونيخ اختباره الأصعب هذا الموسم بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عندما يستضيف بوروسيا دورتموند غدا السبت في قمة المسابقة، وذلك بعدما حافظ الفريقان على سجلهما خاليا من الهزائم منذ بداية الموسم.



وفاز الفريق «البافاري» بجميع مبارياته العشر في كل المسابقات، ويتصدر الدوري برصيد 18 نقطة، متقدما بفارق أربع نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثاني.



فرنسا



يأمل موناكو أن يسهم تعيين المدرب الجديد البلجيكي سيباستيان بوكونيولي، إلى جانب عودة لاعب الوسط الدولي السابق بول بوغبا إلى لياقته البدنية، في انطلاقة قوية لموسمه في الدوري الفرنسي لكرة القدم، قبل استضافة توتنهام الانجليزي الأربعاء المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد بداية متعثرة.



وتفتتح المرحلة اليوم الجمعة بقمة نارية بين باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب وضيفه ستراسبورغ أحد ثلاثة مطاردين مباشرين له بفارق نقطة واحدة.



ويلعب غدا السبت أيضا نيس مع ليون، ومرسيليا مع لوهافر.