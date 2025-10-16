قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه أجرى محادثة طويلة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبل يوم من الزيارة المرتقبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، والتي تهدف للحصول على دعم إضافي في حرب بلاده مع روسيا.



وأوضح ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، أن المحادثة كانت «طويلة ومثمرة ونجاحنا في الشرق الأوسط سيسهم في مفاوضات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا».



وأضاف «بحثت مع الرئيس بوتين التجارة مع روسيا حين تنتهي الحرب في أوكرانيا، واتفقنا على عقد اجتماع لمستشارينا رفيعي المستوى الأسبوع المقبل ويمثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو».