أظهرت دراسة طبية حديثة أن التوابل الشائعة الاستخدام تعد مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة الضرورية لصحة الجسم ودعم جهاز المناعة.



وأفادت مجلة Nutrients بأن دراسة أجراها باحثون من جامعة أيداهو الأميركية أظهرت أن البالغين يحصلون في المتوسط على نحو 680 ملغ من مادة البوليفينول شهريا من التوابل وحدها، أي ما يعادل نحو 12% من إجمالي الحصة الغذائية لهذه المركبات. وتشتهر البوليفينولات بخصائصها المضادة للالتهابات والمحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية، وتعزيز التمثيل الغذائي، وإبطاء شيخوخة الخلايا.



وشارك في الدراسة 212 شخصا أشاروا إلى استهلاكهم 27 نوعا من التوابل والأعشاب، وكان الفلفل الأسود والقرفة والقرنفل من أكثر التوابل استخداما، وتبين أنها المصادر الرئيسية للبوليفينول. وأوضحت قاعدة بيانات Phenol-Explorer أن هذه التوابل تحتوي على تركيزات عالية من المركبات النشطة المفيدة.



وأشار الباحثون إلى أن معظم الدراسات الغذائية لا تأخذ التوابل بعين الاعتبار مصدرا للمواد المفيدة، ما قد يؤدي إلى تقدير أقل من الكمية الفعلية لمضادات الأكسدة. وأضافوا أن إضافة التوابل إلى النظام الغذائي تعد وسيلة بسيطة لتعزيز فائدة الطعام دون زيادة السعرات الحرارية، مؤكدين ضرورة تضمين التوابل في الدراسات الاستقصائية الغذائية المستقبلية لتقييم مساهمتها في الصحة بدقة أكبر.



كما بينت الدراسات أن بعض التوابل مثل الكركم والقرفة والزنجبيل والفلفل تعد مصدرا مهما للمواد المفيدة التي تدعم جهاز المناعة، وتحافظ على صحة القلب والشرايين، وتقاوم الشيخوخة.



المصدر: «لينتا.رو»