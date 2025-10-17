«بعض الناس يشتكون أكثر مما يعملون»
ديف باتيستا، المصارع والممثل الأميركي، يفصح عن أنه يختار بعناية الناس الذين يعمل معهم من بين من يفضلون العمل على الشكوى.
«نجم السينما يظهر في المناسبات بينما نجم التلفزيون موجود دوماً داخل البيوت»
ستيف هارفي، المذيع بالتلفزيون الأميركي، يصف الفرق بينه وبين النجم السينمائي دنزل واشنطن.
«فوجئت بأن كلمة تاكسي بالإنجليزية لها نفس المعنى في اللغات الأخرى»
ايميلي بلانت، الممثلة البريطانية تعبر عن دهشتها عندما سافرت إلى فرنسا ووجدت أن كلمة تاكسي تحتفظ بنفس معناها من الإنجليزية.