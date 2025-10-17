احتفلت قوة الإطفاء العام صباح أمس بتخريج 527 عسكريا من مختلف التخصصات برتبة رقيب ووكيل عريف، وذلك في حفل أقيم بإدارة معهد التعليم والتدريب بقوة الإطفاء.



هذا، وأقيم الحفل برعاية رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي، وبحضور نائب الرئيس للدعم الفني والخدمات العميد محمد علي القحطاني وعدد من قيادات القوة.



وخلال الحفل ألقى مدير إدارة معهد التعليم والتدريب العميد حمد بودستور، كلمة وجهها إلى الخريجين حثهم فيها على أداء واجبهم بكل صدق وأمانة، والالتزام بأخلاقيات المهنة، مؤكدا أن رجال الإطفاء يضحون بأنفسهم لحماية الأرواح والممتلكات في خدمة إنسانية نبيلة.



وفي ختام الحفل قام ممثل راعي الحفل العميد محمد القحطاني بتكريم الخريجين المتفوقين، وهم: الرقباء حسين مصطفى ناصرو محمد عبدالله مكي وهاشم ميثم عبدالله وحسن محمد علي وحمد فيصل عبدالله ووكيل عريف سعود فيصل سعود.