أعلنت وزارة الداخلية تمكن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية من ضبط شخصين تورطا في ارتكاب جرائم نصب واحتيال إلكتروني.



وقالت الوزارة ان إدارة جرائم المكافحة ورد إليها بلاغ عن هاتف محلي يرسل رسائل نصية قصيرة تتضمن محاولات للنصب والاحتيال باسم عدد من الشركات المعروفة، مشيرة إلى أنه تم ضبط متهم تمكن من استخراج عدد من الأرقام، وبالتحقيق معه أقر بأنه فعل ذلك وسلم الخطوط لصديقه ليتم ضبط «الصديق» وبحوزته عدد من الهواتف النقالة.



وأضافت الوزارة: بالتحقيق مع المتهم الأخير اعترف بأنه يتعامل مع شخص من خارج البلاد، والذي بدوره يقوم بتحويل مبالغ مالية له مقابل استخدام الشرائح وتشغيل تطبيق يرسل رسائل احتيالية باسم عدد من الشركات المعروفة بهدف الاحتيال المالي.



وتؤكد الإدارة العامة للمباحث الجنائية أن الجهود مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه استغلال الوسائل التقنية في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبعاد المتهمين عن البلاد للصالح العام.



كما تحذر وزارة الداخلية من التعامل مع الرسائل المجهولة أو الروابط الوهمية التي تستهدف الحصول على البيانات البنكية أو المعلومات الشخصية، وتدعو الجميع إلى التحقق من المصادر الرسمية وعدم الاستجابة لأي رسائل أو روابط مشبوهة.